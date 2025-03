Verissimo oggi (29 marzo): i tormenti amorosi di Ema Stokholma (dopo Madonia) e il nuovo lavoro di Luca Zingaretti Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi (sabato 29 marzo): dalla Toffanin anche il duo 'Benji & Fede' e Asia e Vybes da Amici.

CONDIVIDI

Pomeriggio con grandi firme su Canale 5, dove Verissimo –come di consueto – offre il solito parterre di ospiti vip pronti ad animare la puntata di oggi 29 marzo con interviste inedite e imperdibili. Davanti a Silvia Toffanin sfileranno personaggi noti della tv e più in generale del mondo dello spettacolo, da Luca Zingaretti a Ema Stokholma. Ecco le anticipazioni e i temi delle interviste.

Verissimo oggi 29 marzo, gli ospiti della puntata del sabato

Oggi a Verissimo uno degli ospiti di punta della puntata è Luca Zingaretti, l’attore simbolo della iconica serie tv Il Commissario Montalbano (che presto tornerà su Rai 1). Il marito di Luisa Ranieri ripercorrerà insieme a Silvia Toffanin le tappe principali della sua carriera e parlerà del film ‘La casa degli sguardi’, in cui debutta nelle vesti di regista. Spazio poi al duo musicale Benji & Fede, da poco tornati insieme dopo un lungo periodo di separazione e in uscita col nuovo singolo ‘Anni d’oro’. Da un tandem musicale a uno comico, quello formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni, pronti a sbarcare al cineme con la la commedia ‘E poi si vede’. Lo studio di Verissimo, poi, ospiterà un sentito omaggio a Nadia Cassini, l’attrice icona della commedia anni ’80 scomparsa lo scorso 18 marzo. Sua figlia Kassandra Voyagis la ricorderà raccontando al pubblico di Canale 5 la sua storia personale e lavorativa. E ancora, Silvia Toffanin ospiterà la talentuosa Ema Stokholma, showgirl e conduttrice Rai, che parlerà di lavoro, amore e della sua infanzia difficile. Attualmente Ema è single dopo aver rotto un paio di anni fa con Angelo Madonia (attuale compagno di Sonia Bruganelli), conosciuto sulla pista di Ballando con le stelle. Qualche mese fa, Ema ha fatto notizia sui social parlando della sua difficoltà a trovare un nuovo compagno, raccontando in un post le sue ‘peripezie amorose‘ con pseudo corteggiatori, il tutto culminato in una frase ironica: "Comunque ora mi piacciono le donne". Infine, questo pomeriggio a Verissimo non mancherà il consueto spazio dedicato ad Amici: Silvia Toffanin ospiterà la ballerina Asia e il cantante Vybes, i primi due allievi eliminati nella fase Serale del talent show di Maria De Filippi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Verissimo e le polemiche sugli ospiti

Pur essendo una delle trasmissioni più seguite del week end televisivo, Verissimo non esente alle polemiche. Nelle ultime ore, ad esempio, ce ne sono diverse relative al cast di ospiti del programma di Silvia Toffanin, che secondo qualcuno sarebbe un po’ troppo ripetitivo. A farsi portabandiera di questa istanza è stato Giuseppe Candela, noto giornalista di Dagospia, che ieri su ‘X’ ha scritto: "Difficile riempire cinquanta puntate l’anno ma #Verissimo deve fare attenzione all’effetto fotocopia (che è il dramma di Domenica In). Domenica ospiti Hunziker e Scotti per la 875 volta in un anno. Senza il traino di Amici serve un guizzo".

Potrebbe interessarti anche