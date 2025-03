Luca Zingaretti torna in tv con 'Il commissario Montalbano' (e fa il botto con Luisa Ranieri): cosa succede Dal 27 aprile, il commissario uscito dalla penna di Camilleri tornerà su Rai 1 (con tutti gli episodi). E intanto 'vola' la società di produzione dell'attore. Ecco i dettagli.

Ottime notizie per gli amanti di Andrea Camilleri. A partire dal 27 aprile prossimo, infatti, in omaggio al centesimo anniversario della nascita dello scrittore, Rai 1 tornerà a trasmettere gli episodi del commissario Montalbano. E in attesa che Luca Zingaretti si decida a vestire (di nuovo) i panni dell’amatissimo personaggio tv, pare che la società di produzione dell’attore stia facendo faville. Con un boom di ricavi che farà piacere anche alla ‘socia’ di Zingaretti, la moglie Luisa Ranieri. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Luca Zingaretti, il ritorno del commissario Montalbano su Rai 1

Un omaggio televisivo ad Andrea Camilleri, a 100 anni dalla nascita del grande scrittore. Così Rai 1 ha deciso di festeggiare l’evento, riproponendo una carrellata di puntate storiche dell’amatissimo commissario Montalbano. Come riporta infatti il blog di Antonio Genna, tutti e 37 gli episodi finora girati con Luca Zingaretti (dal 1999 al 2021) torneranno in onda su Rai 1, a partire dal prossimo 27 aprile.

E intanto pare che dietro le quinte, la Rai, la casa di produzione Palomar e la casa editrice Sellerio stiano facendo di tutto per convincere Zingaretti a tornare. L’attore potrebbe vestire di nuovo i panni del commissario, stavolta protagonista di episodi nuovissimi e tutti da scoprire. Ma per averne la certezza dovremo attendere ancora un po’.

Il boom di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Nel frattempo, l’attore Luca Zingaretti sembra passarsela piuttosto bene. Perché è notizia recente che la sua casa di produzione, Zocotoco, ha raggiunto ricavi record e viaggia ormai oltre quota 2 milioni di euro. La società, che si occupa di spettacoli, teatro e cinema, conta tra i suoi soci Zingaretti (al 60%), la moglie Luisa Ranieri (al 20%) e infine la sorella di Luca e Nicola, Angela Zingarelli Di Capua (20%), che ricopre anche il ruolo di amministratrice unica.

Zocotoco è stata fondata un quarto di secolo fa, nel 2000, e prende il nome da un gatto molto amato dall’attore romano. Ha chiuso il bilancio 2023 con ricavi cresciuti fino a quasi 2 milioni di euro, un boom notevole rispetto ai 1,2 milioni del precedente esercizio (anche se l’ultima riga del bilancio, appesantita dai costi della produzione per oltre 2 milioni, ha fatto segnare una piccola perdita di circa 80mila euro).

In ogni caso la Zocotoco di Zingaretti vanta crediti saliti di anno in anno da 585mila euro a 6,4 milioni, ed è pure proprietaria di un immobile del valore di 4,4 milioni (con un attivo totale di 13,5 milioni e un patrimonio netto pari a 2,3 milioni). E se contiamo che Luca Zingaretti e la moglie, Luisa Ranieri, sono anche soci al 50% della società agricola Embi, si capisce che il ‘commissario’ non ha tutta questa fretta di ritornare a girare. Anche se sarebbe un bellissimo regalo ai fan, di Camilleri e del programma Rai.

