Ema Stokholma su Madonia a Verissimo: “E’ stata dura uscirne, ecco perché”. E parla del suo grande amore Ospite di Silvia Toffanin, Ema Stokholma ha parlato della difficoltà dopo la fine della relazione con Madonia, e del suo grande amore francese. Tutti i dettagli

Anche oggi, sabato 30 marzo 2025, torna su Canale 5 Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin. Ogni settimana, il pubblico segue con entusiasmo e interesse le interviste ai volti noti del mondo dello spettacolo, che si raccontano senza filtri, tra momenti di felicità e difficoltà. Tra gli ospiti di questo pomeriggio Ema Stokholma, celebre speaker radiofonica e dj, la quale si è lasciata andare a un’intervista molto intima con la conduttrice, tra difficoltà, amori e la grande amicizia con Andrea Delogu. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ema Stokholma sulla storia con Madonia: "E’ stata dura uscirne". Poi il grande amore francese

Durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Ema Stokholma ha parlato della sua difficile infanzia con una madre violenta e del rapporto complicato con il padre. Non poteva, però, mancare anche la parentesi ‘amore‘ e, a tal proposito, la speaker attualmente è single, affermaando di "stare bene così". Tuttavia, ha confessato che uscire dalla precedente relazione (con Angelo Madonia), non è stato per niente facile: "E’ stata dura uscirne perché una persona che accogli dentro casa tua, con tutto il suo passato, la sua vita, tu ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendersi quello spazio lì. Ci vuole molto rispetto, non sempre c’è".

Ma oggi, Ema sta bene e, alla domanda: "Hai mai avuto un grande amore?", lei ha risposto: "Ho avuto un grande amore ed era un francese, quindi è vera quella cosa lì che dicono dei francesi. Parigi è una città tanto romantica quanto maledetta per i cuori infranti. Ho avuto questo grande amore che mi ha fatto soffrire parecchio quando è finito. Ho un handicap emotivo, bisogna capirmi, essere pazienti e non possessivi perché più mi trattieni e più mi ribello. L’amore a distanza è stato difficile ma è stato un grande amore".

Emaa Stokholma e l’amiciziaa speciale con Andrea Delogu

L’intervista è proseguita poi con un videomessaggio di Andrea Delogu, una sua carissima amica, con la quale Stokholma ha un’amicizia speciale. Infatti, a tal proposito, ha spiegato: "Se cerchi bene, la famiglia la trovi. Che belle cose che ha detto, ma ce le diciamo spesso. Lei è stata veramente una spalla, sempre, e lei mi ha anche dato questo lavoro che io faccio. E’ stata lei ad aprirmi tutte le porte che già provava a sfondare, mi portava dentro senza neanche chiedere il mio parere. E’ generosa, e questa cosa che ha fatto con me, glie l’ho visto fare anche con altre persone".

