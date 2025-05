Luisa Ranieri, la vita privata: le confessioni sul sesso con Zingaretti e il desiderio sul figlio maschio Scopriamo qualcosa in più sul lato più personale dell’attrice, legata sentimentalmente all’iconico “Montalbano” da ormai diversi anni.

Luisa Ranieri, classe 1973, è una delle attrici italiane più eclettiche, talentuose e amate di sempre. L’arte attoriale è arrivata nella sua vita quasi per caso, nel momento in cui un amico le ha consigliato di frequentare un corso di teatro per superare la forte timidezza che l’ha sempre contraddistinta in gioventù. Ma è proprio grazie a questo che Luisa ha poi scoperto una sfrenata passione per la recitazione, oltre a un talento ormai palese a chiunque. Al di là della sua magnifica carriera, scopriamo allora qualcosa in più anche sulla vita privata dell’attrice.

Luisa Ranieri e l’amore con Luca Zingaretti

Luisa Ranieri ha conosciuto l’attore Luca Zingaretti, celebre interprete del Commissario Montalbano, sul set di Cefalonia nel 2005. Dopo una corte serratissima, Zingaretti è riuscito a conquistare la bella Luisa e da quel momento i due non si sono più lasciati. Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Emma, e l’anno successivo la coppia ha deciso di convolare a nozze. Nel 2015 p nata poi la loro seconda figlia, Bianca.

Lo scorso marzo, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Luca Zingaretti ha parlato della sua splendida vita circondato da donne, sottolineando però che non gli sarebbe dispiaciuto avere anche un figlio maschio. "Mi muovo benissimo, io adoro le donne. Anche perché la mia infanzia è stata popolata da tante donne importanti: nonna, mamma, zia. Ho sempre vissuto con le donne. Penso che la donna sia di una complessità superiore e regala tante più cose. Rende la vita più colorata. Certo, se mi chiedi se avrei piacere ad avere un figlio maschio ti direi di sì. Ma le mie figlie le adoro talmente tanto. Mi hanno insegnato a ricordarmi del mio stupore. Attraverso i bambini curiamo le nostre ferite da bambini, no? In questo senso i bambini sono una cosa meravigliosa. Questo aspetto è meraviglioso".

Luisa Ranieri e le confessioni sul sesso con Luca Zingaretti

In una passata intervista, Lusia Ranieri ha affrontato un tema molto delicato e attuale, ovvero il fatto che molte persone al giorno d’oggi non praticano sesso. "Credo sia vero, ma pure nu poco triste! – ha affermato l’attrice – Io non potrei mai vivere con un uomo per farci compagnia. Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita. Anche se a volte sei stanca e pensi: ‘Non ho voglia di andare via il weekend con lui…". Quando si è da soli, poi, si ritrova sempre il motivo per cui ci si è scelti". Questo sottolineando che lei e il marito Luca, in tanti anni, non hanno mai avuto un solo momento di crisi.

