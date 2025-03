Amici 24, Maria De Filippi fa una proposta choc a alla ballerina Asia: valanga di critiche Stando a quanto emerso dalle prime anticipazioni del Serale la conduttrice avrebbe offerto il ruolo di ballerina professionista ad Asia dopo l’eliminazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Serale di Amici 24 parte con un colpo di scena. A poco più di 24 ore dal debutto della fase finale del talent show di Maria De Filippi, infatti, sono trapelate le prime anticipazioni dopo le registrazioni della prima puntata. Come previsto dal regolamento ci sono state due eliminazioni, ma la conduttrice e padrona di casa del programma avrebbe stupito tutti con una proposta a un’allieva condannata a lasciare la scuola. Scopriamo cos’è successo (con disclaimer obbligatorio di spoiler) e tutti i dettagli.

Amici 24 Serale, l’offerta di Maria De Filippi a un’allieva (spoiler)

L’attesa è finalmente (quasi) finita e domani sabato 22 marzo 2025 inizierà il Serale di Amici. Maria De Filippi esordirà in prima serata contro Carlo Conti e la fase finale del talent show prenderà ufficialmente il via. Ieri, tuttavia, si sono già tenute le registrazioni della prima puntata agli studi Elios di Roma. Stando a quanto emerso durante e dopo le riprese ci sarebbero state due eliminazioni: il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso Asia, mentre Francesca e Vybes sono finiti al ballottaggio e domani verrà svelato chi dovrà abbandonare la casetta.

Come anticipato, però, oltre alle due eliminazioni (previste dal regolamento), non sarebbero mancati alcuni colpi di scena. Subito dopo avere salutato i compagni di scuola e i professori, infatti, Asia De Figlio – condannata dal ballottaggio con Francesco e Luk3 – ha ringraziato anche Maria De Filippi prima di lasciare il programma. La conduttrice e padrona di casa, tuttavia, ha stupito tutti con una proposta inattesa. Maria non avuto dubbi e ha offerto ad Asia il ruolo di ballerina professionista ad Amici. Se la ballerina vorrà (e se la direzione artistica darà l’ok), dunque, l’ormai ex allieva potrà continuare la sua avventura nel cast della trasmissione di Canale 5.

La reazione dei social alla proposta di Maria

La proposta di Maria De Filippi ha spiazzato non poco gli appassionati. Ad Amici il cambio di ruolo Asia non rappresenterebbe certo una novità di per sé, dal momento che tantissimi allievi sono poi diventati ballerini professionisti del programma, da Giuseppe Giofrè a Leon Cino fino a Elena D’Amario, sbarcata ieri anche in giuria nelle vesti di giudice. Asia, però, potrebbe diventare una professionista già a partire dalla prossima puntata del Serale e la notizia ha scatenato i social. Da un lato c’è chi loda la scelta di Maria ("Una delle più brave, eliminazione ingiusta, per fortuna hanno trovato il modo di correggere l’errore della giuria", "Contenta per Asia, si merita di essere una professionista"., etc.), dall’altro chi sostiene che l’offerta sia prematura ("Questa ragazza è molto acerba, non può essere pronta a ballare nei professionisti al serale", "Fare entrare dei ragazzi alla fine del pomeridiano per poi sbatterli fuori alla prima puntata del serale… zero senso logico", etc.); in tanti si interrogano anche sul futuro di Dandy – costretto al ritiro proprio a un passo dal Serale – tornerà anche lui nei panni di professionista? O potrà comunque ripresentarsi ai casting?

