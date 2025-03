Ema Stokholma, la vita privata: l'addio a Madonia, la scelta sui figli e il rapporto (speciale) con Andrea Delogu Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sfera personale della nota conduttrice e speaker radiofonica di origini francesi.

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è una nota conduttrice televisiva e radiofonica di origini francesi. Se dal punto divista professionale si tratta di un volto televisivo ormai molto popolare e una delle voci più riconoscibili di Rai Radio 2, vi sono forse alcuni dettagli della sua vita privata che ancora molti non conoscono. Ecco allora qualche informazione in più sulla sfera personale della conduttrice.

Ema Stokholma, l’infanzia drammatica e il difficile rapporto con la madre

Ema Stokholma, nata da papà italiano e mamma francese, non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia molto difficile, segnata in particolar modo dal difficile rapporto con la madre violenta. "Vivevo in un vero e proprio film horror, da quando sono nata fino a quando sono scappata di casa. Da ragazzina vivevo in casa con mia madre e mio fratello più grande di me. Mia madre era molto violenta, era una persona con gravi problemi psicologici ma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano. In casa c’era molta violenza fisica e psicologica, soprattutto fisica", ha raccontato proprio Ema nel programma Fisica dell’Amore.

Un passato che ha portato Ema a dover diventare indipendente e autonoma molto presto e che, inevitabilmente, le ha lasciato anche grandi ferite. Non sappiamo se questo suo rapporto difficile con la madre abbia segnato anche il suo stesso rapporto con la maternità, ma la conduttrice ha più volte affermato di non sentire il desiderio di diventare mamma.

Ema Stokholma e la storia d’amore travagliata con Angelo Madonia

Per ciò che riguarda la vita sentimentale di Ema Stokholma sappiamo che la conduttrice ha avuto un’importante relazione con il ballerino Angelo Madonia, conosciuto proprio partecipando insieme a Ballando con le stelle nel 2022. I due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, e la stessa Ema ha più volte raccontato che è stato proprio grazie ad Angelo se è riuscita a tornare, dopo tanti anni, nei luoghi della Francia dove ha vissuto la sua drammatica infanzia. "Non ce l’avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio", aveva rivelato al Corriere.

Nel novembre 2023 la coppia ha poi annunciato l’improvvisa rottura, seguita dalle parole di Ema Stokholma che ha rivelato: "Dopo un anno trascorso insieme le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo".

Ema Stokholma e Andrea Delogu: un’amicizia davvero speciale

Parlando della vita privata di Ema Stokholma è impossibile non tirare in ballo un’altra conduttrice molto affermata: Andrea Delogu. Le due donne sono legate da una fortissima amicizia, nata nell’ormai lontano 2009. Un rapporto di fiducia, confidenza e condivisione quasi viscerale, che va oltre la semplice amicizia, un legame così speciale da poter essere definito veramente unico. "Andrea è più di un’amica, è un impegno quotidiano", ha rivelato a Confidenze la stessa Ema.

