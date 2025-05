Alessandra Amoroso, a Verissimo col pancione: "Il mio compagno è un dono del cielo. Divento mamma a 39 anni, è il momento perfetto" La cantante pugliese, al settimo mese di gravidanza, ha parlato a Silvia Toffanin della sua gravidanza e del tour che la vedrà salire sul palco col pancione.

Tra gli ospiti di Verissimo oggi c’è anche Alessandra Amoroso, che si presenta in studio con un bellissimo pancino. La cantante, infatti, aspetta la sua prima figlia – Penelope Maria – la cui nascita è attesa per settembre, e con Silvia Toffanin ha parlato della sua gravidanza e delle emozioni in vista del parto. Ecco cos’è successo.

Alessandra Amoroso a Verissimo

"Sei davvero bellissima", con queste parole Silvia Toffanin ha accolto in studio Alessandra Amoroso, radiosa come solo le neo-mamme sanno essere: "Sono al settimo mese, ci siamo quasi", ha confessato la cantante. Per poi aggiungere: "Tutti mi coccolano, per la prima volta sono coccolata io e non coccolo gli altri. Ho una grande fortuna, quasi un dono del cielo: ho un compagno, Valerio, che mi aiuta e mi supporta. Oggi sto vivendo questa condizione nel mio modo e sono contentissima". "Diventare mamma era un mio sogno – continua la cantante – sono successe cose nella vita ma sono contenta che sia arrivata ora a 39 anni: sono una donna più matura, consapevole della mia vita e del lavoro che faccio. E’ un momento intenso che sto cercando di vivere nel mio modo migliore, circondandomi di bellezza".

Toffanin ha poi spostato il tiro dell’intervista verso la carriera di Alessandra, partita ad Amici nel 2009. Proprio stasera il talent di Maria De Filippi celebrerà la finale dell’edizione 2025 e la cantante ricorda: "Sedici anni e mezzo fa c’ero io lì su quel palco, mi sembra assurdo". C’è stato spazio, poi, per i videomessaggi delle amiche e colleghe Serena Brancale e BigMama e per un pensiero sul tour in partenza a breve, che vedrà Alessandra Amoroso salire sul palco col pancione: "Salirò sul palco col pancione, tante donne lavorano in gravidanza e lo farò anche io. Sono carica a pallettoni. Dopo 4 anni esce il mio nuovo album che mi racconta nella mia totalità. C’è la scrittura ed è un po’ un percorso dentro di me, le sensazioni, speranze, la felicità che sto vivendo in questo momento. C’è la maturità di una donna sicuramente molto più consapevole rispetto a prima. Sono circondata da persone che mi fanno stare bene, in questo momento voglio godere di tutto: della musica, della gravidanza, del tour. Sono passati anni di alti e bassi e ora voglio solo circondarmi di bellezza".

