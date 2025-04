Sonia Bruganelli, la reazione al veleno dopo le dichiarazioni (hot) di Ema Stokholma: cosa ha detto su Madonia L'ex di Paolo Bonolis ha detto la sua dopo che ieri, su Rai 2, la conduttrice radiofonica aveva svelato dettagli piuttosto piccanti sul protagonista di Ballando.

Ieri Ema Stokholma l’ha fatto (o meglio, detta) davvero grossa. Ospite del programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità, su Rai2, la speaker radiofonica ha infatti svelato dettagli ‘bollenti’ che riguarderebbero un suo ex. Ovvero Angelo Madonia, conosciuto a Ballando e al momento fidanzato con la produttrice tv Sonia Bruganelli. Ed è stata proprio quest’ultima, dopo le dichiarazioni di Ema, a rispondere a tono con una certa dose di veleno. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli, l’intervento dopo le dichiarazioni di Ema Stokholma

La conduttrice radiofonica Ema Stokholma ha parlato. E nel farlo, potrebbe aver sollevato un bel polverone. Perché le sue dichiarazioni, rilasciate ieri all’interno del programma Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi, sono piuttosto spiazzanti. La Marcuzzi le ha infatti chiesto se in passato le fosse mai capitato di fare l’amore sul luogo di lavoro. E Stokholma, senza particolari problemi, ha confermato con convinzione. Aggiungendo poi un dettaglio rivelatore.

"Sì. A Ballando. In camerino. Tra una prova e l’altra", ha detto la speaker. Sappiamo tuttavia che a Ballando il partner di Ema era Angelo Madonia, quindi è evidente che i rapporti in questione sarebbero avvenuti tra i due ex innamorati. Ed è proprio qui che entra in gioco la terza ‘incomoda’, cioè Sonia Bruganelli. Come è noto, Madonia e la Stokholma non stanno più insieme da tempo, ma il ballerino si è messo insieme, invece, proprio con l’ex di Bonolis. Quindi le affermazioni della speaker Rai non potevano certo lasciare indifferente Sonia.

La risposta al veleno di Sonia Bruganelli

E infatti la replica è arrivata subito. Oggi, la Bruganelli ha ripreso il tema con ironia e una buona dose di veleno. "Certo che io davvero non avevo capito niente del format", ha affermato Sonia, "mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare ‘rumors’". E invece Ema Stokholma, che non è stata esattamente alle regole, ci ha ricavato anche qualche incontro bollente con Madonia. Insomma la frecciata, qui, sembra essere duplice. Sia al programma Ballando, che all’ex fidanzata di Angelo. E non sappiamo bene quale delle due stoccate faccia più male.

Quanto ad Ema Stokholma, al momento non sono giunte contro-repliche da parte sua. Anche se è difficile che la speaker sia disposta a ritornare sul tema, visto il modo pesante in cui era finita la sua relazione con Madonia. "In amore a volte sono stata fortunata", aveva infatti dichiarato Ema a Verissimo, "ma l’ultima volta ho imparato la lezione che da sola stai benissimo e non hai bisogno di nessuno. Ho imparato dall’ultima relazione. È stata tosta uscirne, perché è una persona che accogli dentro casa tua, con il suo passato, la sua vita. Ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendere quello spazio lì, ci vuole molto rispetto e non sempre c’è. Oggi sto bene".

