Stasera tutto è possibile, Bianca Guaccero avverte De Martino: "Pronta a tutto", cosa vedremo Dopo Affari Tuoi su Rai 1, stasera 18 marzo il conduttore napoletano terrà banco anche su Rai 2: il tema della puntata sarà "La prima volta". Ecco anticipazioni e ospiti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È tutto pronto per la settima puntata di Stasera tutto è possibile, show all’insegna della risata condotto su Rai 2 da Stefano De Martino. Oggi, martedì 18 marzo ore 21.20, il ‘mattatore’ di Affari Tuoi sarà accompagnato e supportato dalle ‘spalle’ Biagio Izzo, Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina. Il tema di puntata sarà "La prima volta", e tra gli ospiti speciali in studio tornerà anche Bianca Guaccero (già inviata nella scorsa stagione), oltre a Giovanni Esposito, Fabio Balsamo e tanti altri ancora. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti di oggi (18 marzo 2025)

Torna il comedy show più irriverente (e divertente) di tutta Rai 2. Stasera tutto è possibile, arrivato alla settima puntata in questa stagione, farà capolino questa sera nelle case degli italiani con una carrellata di gag, ospiti d’eccezione e sorprese a non finire. A condurre le danze, come sempre, sarà Stefano De Martino, che per l’occasione verrà affiancato da alcuni compagni di viaggio speciali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci sarà il comico Herbert Ballerina, ma anche gli attori Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Il tema di puntata sarà "La prima volta", mentre gli ospiti chiamati a partecipare saranno tutti nomi primo livello dello spettacolo italiano. Innanzitutto, Bianca Guaccero, reduce dalle ottime conduzioni di Dalla strada al palco e PrimaFestival a Sanremo. La vincitrice di Ballando è in attesa di un posto da presentatrice per l’estate Rai in arrivo, e intanto avrà la possibilità di ‘rubare’ qualche segreto al collega Stefano De Martino, a cui tra l’altro era stata associata qualche mese fa riguardo a un possibile flirt (smentito con decisione dalla showgirl). "Caro Stefano De Martino, sono pronta a tutto! Forse", ha scritto la showgirl alla vigilia della puntata, un messaggio che testimonia la sua contentezza di partecipare al programma.

Poi ci sarà il regista e attore Giovanni Esposito, il comico dei The Jackal Fabio Balsamo, e l’immancabile e irriverente Carlo Amleto. Infine, ospite della serata anche la giovanissima (e bravissima) presentatrice Maria Sole Pollio. Quanto ai giochi, il pubblico potrà godersi la solita carrellata di sketch irresistibili. Ci sarà "Travel Step", ma anche "Segui il labiale" e "Ma che bontà". Per non parlare del gioco più atteso di tutti, "La Stanza Inclinata". Il tutto condito dalla presenza del Panda, mascotte del programma (animato da Francesco Garzia) e del dj Claudio Cannizzaro. E l’unica regola, come sempre, è divertirsi e fare divertire.

Quando e dove vedere Stasera tutte è possibile

La nuova puntata di Stasera tutto è possibile, show irresistibile condotto dal ‘mattatore’ Stefano De Martino, andrà in onda stasera in tv su Rai 2, martedì 18 marzo, alle ore 21.20. L’episodio sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, oppure a seguire in modalità on demand.

Potrebbe interessarti anche