Affari Tuoi, De Martino in prima serata con Paolantoni e Biagio Izzo. La grande novità Nelle ultime ore è diventato virale il video che ritrae i due comici al Teatro delle Vittorie con il conduttore: ecco nel dettaglio cosa sta succedendo.

Dopo il grandissimo successo di Stasera Tutto è Possibile, terminato lo scorso martedì, pare proprio che l’iconico trio formato da Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo sia pronto a ricongiungersi per una serata speciale al Teatro delle Vittore. Nelle ultime ore è diventato virale il video che ritrae proprio i due comici insieme a De Martino nello studio di Affari Tuoi: cosa bolle in pentola? Scopriamolo.

Affari Tuoi, serata speciale con la squadra di STEP

Ebbene sì, i social sono letteralmente impazziti dopo la pubblicazione di un video che ritrae i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo nello studio di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Un breve filmato fatto dallo stesso Paolantoni che li ritrae mentre ballano sulle note di Tu con chi fai l’amore cantata in studio proprio dai The Kolors. A rivelare il motivo della loro presenza è stato l’account X Cinguetterai con queste parole: "Nello speciale Affari Tuoi di venerdì 2 maggio su Rai 1 ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro, Carlo Amleto, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Stash e il maestro Pino Perris con la sua orchestra".

Ecco svelato il perché della presenza dei due comici nello studio di Affari Tuoi: venerdì 2 maggio andrà in onda una puntata speciale con tantissimi ospiti, tra i quali anche l’ormai iconica squadra di Stasera Tutto è Possibile. Una serata che sarà dunque all’insegna della buona mesica, della risata, della leggerezza e del divertimento assoluto.

Da Stasera Tutto è Possibile ad Affari Tuoi: squadra che vince non si cambia

L’ultima edizione di Stasera Tutto è Possibile, terminata la scorsa settimana con il saluto commosso di Stefano De Martino, ha portato Rai2 a livelli di share mai visti prima. Un enorme successo frutto della bravura di De Martino come padrone di casa, ma anche di una squadra di artisti che è riuscita a far divertire il pubblico puntata dopo puntata. E, se è vero che "squadra che vince non si cambia", non appare strano che i vertici Rai abbiano deciso di regalare al pubblico una serata speciale di Affari Tuoi riproponendo tra gli ospiti proprio il cast fisso di STEP, formato da Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Considerando il successo di Affari Tuoi e quello di STEP, l’unione dei due non potrà che creare qualcosa di veramente spettacolare. Ma per averne certezza non rimane che attendere il 2 maggio.

