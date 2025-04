'Stasera tutto è possibile', gran finale con colpo di scena: De Martino ed Emma insieme. Cosa vedremo Tra gli ospiti di quest'ultima puntata di STEP, anche Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani e Fabio Balsamo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il gran finale di Stasera tutto è possibile è (purtroppo) arrivato. Questa sera, martedì 8 aprile 2025, Rai 2 manda in onda l’ultima puntata del fortunato show condotto da Stefano De Martino, che in questa stagione ha letteralmente spopolato. E in effetti, puntata dopo puntata, STEP ha macinato numeri record negli ascolti, con punte di share del 18,2%, come la scorsa settimana, quando ha incollato davanti alla Tv 2.734.000 spettatori, battendo perfino il calcio di Empoli – Bologna. Anche questa edizione, però, è giunta al termine e il pubblico saluterà questa sera il conduttore e la sua scanzonata brigata, formata da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, ma non prima di aver intrattenuto con allegria il pubblico in quest’ultimo appuntamento.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata finale (8 aprile 2025)

Si chiude oggi – martedì 8 aprile 2025 – una stagione con ascolti record per Stasera tutto è possibile. Il comic show condotto da Stefano De Martino saluta il pubblico questa sera, con un ultimo appuntamento decisamente speciale. Oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, cast fisso del programma, in questa puntata a tema ‘Festa!’, tanti nuovi ospiti: Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo e Emma Marrone. Della presenza della cantante nello studio dell’Auditorium Rai di Napoli, si parla ormai da giorni e in tanti hanno sognato un riavvicinamento con l’ex ballerino di Amici, complici le storie pubblicate su Instagram in cui i due si sono mostrati molto intimi e affiatati. Emma e De Martino, infatti, erano fidanzati ai tempi di Amici, ma Stefano la lasciò per fidanzarsi con Belen Rodriguez. Dopo un fase iniziale di rabbia, però, Emma e Stefano sono rimasti amici tanto che oggi si parla di un possibile ritorno di fiamma.

Sul palco, come sempre, si susseguiranno una serie di giochi, tra questi: ‘Ma che musical‘, ‘Segui il labiale‘, ‘Speed Quiz‘, ‘Rubagallina‘ e l’immancabile ‘Stanza Inclinata‘, icona del programma. In quest’ultima puntata, inoltre, Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Maria De Filippi, mentre torneranno anche il Panda, mascotte del programma – animato da Francesco Garzia – e il dj Claudio Cannizzaro.

Dove e quando va in onda STEP

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile va in onda in prima serata su Rai 2, martedì 8 aprile, alle ore 21:20 circa. Inoltre la visione è possibile anche attraverso la piattaforma di RaiPlay sia on demand che in diretta streaming.

