L’estate si avvicina e in Rai si comincia già a fare i piani per la nuova programmazione televisiva. Come di consueto, con l’arrivo della stagione più calda dell’anno, sono tante le trasmissioni che andranno in vacanza o che cederanno il posto alla loro versione estiva. Proprio come succederà per La Vita in Diretta, che passerà il testimone a L’Estate in Diretta, talk di successo che lo sostituirà nei pomeriggi più soleggiati del 2025.

Sino alla passata stagione, il format era condotto dalla coppia formata da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Da quest’anno però, la padrona di casa di Ciao Maschio non ci sarà più (per sua scelta), mentre il giornalista, ex volto Sky, è stato confermato. Resta vacante, quindi, il ruolo di co-conduttrice, e pare ci siano diversi nomi in lista, tra cui quello di Bianca Guaccero. L’ex super star di Ballando con le Stelle, però ha delle ‘rivali agguerrite’…

Estate in Diretta, Semprini confermato e De Girolamo passa la palla: tra le sostitute anche il nome di Bianca Guaccero

Da giugno 2025 torna nei pomeriggio di Rai 1 ‘Estate in Diretta‘, versione estiva del seguitissimo La Vita in Diretta condotto con successo da Alberto Matano. Al timone, anche in questa nuova stagione, ritroveremo Gianluca Semprini, mentre l’altra conduttrice Nunzia De Girolamo ha dato forfait.

Il suo posto, quindi, resta vacante e, secondo TvBlog, ci sarebbero già diversi volti noti in lista per sostituirla. Tra le varie candidature, che stanno circolando sulle scrivanie di Viale Mazzini, ci sarebbero i nomi di Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1 e in passato al timone di diversi programmi come UnoMattina weekly, e di Ingrid Muccitelli, attualmente impegnata con UnoMattina in famiglia.

Tra le varie proposte, pare ci sia anche quella di dare la conduzione di Estate in Diretta a Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando e reduce dall’esperienza del PrimaFestival e di Dalla Strada al Palco accanto a Nek. Per la showgirl, però, pare ci sia anche un altro progetto, ossia un nuovo programma al via proprio nella stagione estiva e in onda dalle ore 14 su Rai 1, e che se andrà in porto come previsto le renderà difficile gestire due trasmissioni.

