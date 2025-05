Affari Tuoi Speciale, Stefano De Martino festeggia in prime time su Rai 1 con la comitiva di STEP Stasera, domenica 4 maggio, De Martino porta Affari Tuoi in prima serata su Rai 1 con il cast di Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Grande festa questa sera, domenica 4 maggio 2025, su Rai 1. Stefano De Martino va in onda con Affari Tuoi Speciale, una puntata inedita del game show, che l’ex ballerino di Maria De Filippi condividerà con tanti amici e colleghi. A fare compagnia al conduttore, infatti, ci saranno tutti i volti noti di Stasera tutto è possibile, il celebre comic show che su Rai 2 si è appena concluso con ascolti record. Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto, saranno quindi i protagonisti di questo appuntamento speciale accanto a De Martino e, ovviamente, al fianco del concorrente della regione che verrà sorteggiare per giocare e provare a vincere uno dei sostanziosi pacchi rossi in palio.

Affari Tuoi, nello speciale tutto il cast di Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti

Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto: sono loro gli ospiti di Affari Tuoi Speciale, l’inedito appuntamento di questa sera del game show di Rai 1. Stefano De Martino, infatti, per questa occasione ha deciso di avere con se tutto il cast fisso di Stasera tutto è possibile, in una sorta di party di fine stagione del comedy show di Rai 2, che dal prossimo anno potrebbe cambiare radicalmente con un nuovo conduttore e nuovo cast. Saranno proprio loro i protagonisti di un gioco collegato alla partita vera e propria del programma che vedrà poi un concorrente rappresentante della regione sorteggiata, tentare di vincere uno dei pacchi rossi in palio. Nel corso della serata interverranno anche Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero "Anema e core", "Rossetto e caffè" e "Tu con chi fai l’amore". In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra, e non è da escludere la presenza di Gennarino, la nuova mascotte di Affari Tuoi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando e dove vederlo

Affari Tuoi Speciale va in onda stasera, domenica 4 maggio 2025, in prima serata su Rai 1. La puntata del game show, inoltre, sarà anche visibile in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche