Stasera tutto è possibile, pagelle: Bianca Guaccero si diverte davvero (8), De Martino travolto da Paolantoni (7) Promossi e bocciati della puntata di martedì 18 marzo del comedy game show di Rai Due condotto da Stefano De Martino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuovo martedì, nuova lunga serata di battute, risate e improvvisazioni nella prima serata di Rai Due con Stasera tutto è possibile. Lo show guidato da Stefano De Martino anche questa settimana ha tenuto compagnia e divertito il pubblico, grazie a un gruppo di ospiti scatenati e con una gran voglia di mettersi in gioco. In una puntata a tema "Prima volta", si sono sfidati negli studi del Centro Produzione Rai di Napoli: Giovanni Esposito, Carlo Amleto, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Mariasole Pollio, Biagio Izzo ed Herbert Ballerina.

Assente invece, nella puntata di questa sera, l’imitatore Vincenzo De Lucia, specializzato nel calarsi nei panni delle grandi donne della tv.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto di meno in questa prima serata di Rai Due con le pagelle di Stasera Tutto è Possibile, per la puntata di martedì 18 marzo.

Stasera tutto è possibile, pagelle puntata 18 marzo 2025

Bianca Guaccero, voto 8: "Mi avete messo un Giovanni vicino, così non mi sento sola!" Nemmeno inizia la trasmissione e già Bianca Guaccero, con una battuta fa capire quanto è pronta giocare, a divertire e a divertirsi con la scatenata banda di Stasera Tutto è Possibile. La conduttrice infatti, non manca né di humor né dell’energia e dell’atteggiamento giusto che le permette di godersi al massimo una serata scatenata e folle in cui si trova perfettamente a proprio agio. "Caro Stefano De Martino, sono pronta a tutto! Forse", aveva scritto la showgirl alla vigilia della puntata, un buon proposito messo totalmente in pratica.

Le escandescenze di Francesco Paolantoni, voto: 8. Non ci stancheremo mai di dire quanto ci fanno ridere le escandescenze, del tutto comprensibili, di Francesco Paolantoni. Questa sera lo vediamo "andare su tutte le furie" dopo la solita vittoria scippata allo Speedy Quiz a inizio puntata e poi, a fine serata, quando il solito regista Colabona invalida la sua vittoria al Ruba Galline, quando il Var evidenzia che il concorrente ha commesso un’irregolarità. E allora, come sempre, apriti cielo!

Stefano De Martino pronto a tutto, voto: 7. Per tenere il timone di un programma come Stasera tutto è possibile, dove può succedere di tutto in ogni momento, ci vuole un conduttore letteralmente pronto a tutto. Stasera Stefano De Martino dimostra, ancora una volta e se ce ne fosse ancora bisogno, di essere in grado di gestire davvero ogni situazione per quanto inaspettata e folle. Stasera, per esempio, finisce a terra, letteralmente travolto da un goffo Francesco Paolantoni e poi reagisce velocemente alla battuta fulminante e potenzialmente imbarazzante di Herber Ballerina, alla domanda: "Qual è l’interesse che hanno in comune i Rolling Stones?". Infine, si mette a giocare lui stesso, a "Segui il labiale". Sempre con il sorriso.

Giovanni Esposito esilarante, voto: 7. Forse stasera assistiamo alla Stanza Inclinata più divertente di questa stagione di Stasera tutto è possibile, ovvero quella in apertura della puntata del 18 marzo, e la maggior parte del merito è di un esilarante Giovanni Esposito, nei panni di una capricciosa e improbabile femme fatale, madame Bovary, alle prese con ben due amanti: il serioso Carlo Amleto e l’amante suo malgrado, Biagio Izzo. Divertente anche nella prova di Serenata Step quando deve inventarsi la canzone di un politico che deve ottenere il voto di Mariasole Pollio.

La tensione di Rubagallina, voto: 6,5. Fa ridere, lo comprendiamo che è un trucco di scena, ma vedere la tensione che sale alle stelle tra tutti i partecipanti, nel momento in cui Stefano De Martino lancia il gioco del Ruba Gallina, inizia a venire percepita con una certa ansia dal pubblico che osserva. Stasera, oltre alla rinuncia dopo pochi secondi di Fabio Balsamo, scoraggiato dal clima competitivo, ci esce pure lo psicodrama di Carlo Amleto con il ginocchio dolorante e, soprattutto, una povera e incolpevole gallina di gomma decapitata. Scene forti, forse troppo.

Mariasole Pollio poco coinvolta, voto: 6. Non riusciamo a dare alla giovane conduttrice un voto che va oltre la sufficienza ma non per suo demerito, ma per il dato di fatto che, questa sera, è stata molto poco coinvolta. Quelle volte in cui però ha avuto la possibilità di interagire attivamente con i comici ospiti lo ha fatto più che bene, in modo molto reattivo e pronto, come nel momento di Serenata Step in cui, come gli altri ha anche cantato una parodia di Mon amour di Annalisa. Un peccato quindi, averla lasciata in disparte per quasi tutta la lunga puntata di martedì 18 marzo di Stasera tutto è possibile.

Herbert Ballerina e la battuta imbarazzante, voto: 5. Arriva totalmente inaspettata, come è d’altronde da aspettarsi in un programma tutto basato sull’improvvisazione, la battuta più imbarazzante della serata, quella di Herbert Ballerina sull’interesse che hanno in comune i Rolling Stones, che per lui è "la f**a". Una battuta coperta da un sonoro beeeep dalla regia e che per un nanosecondo lascia attonito lo studio, poi scoppiano le risate e Stefano De Martino riesce a riprendere velocemente in mano la situazione e ad andare avanti.

