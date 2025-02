'Stasera tutto è possibile', Stefano De Martino riappare su Rai 2 dopo lo stop: cosa vedremo stasera Il comedy show di Rai 2, dopo la sosta per Sanremo, stasera - 18 febbraio - torna in onda su Rai 2 sulla scia degli ascolti record delle prime due puntate. Ecco ospiti e anticipazioni.

Per la gioia dei tantissimi fan del programma, questa sera, martedì 18 febbraio 2025, Stefano De Martino tornerà in prima serata su Rai 2 con il comedy show Stasera Tutto è Possibile. Dopo la pausa della scorsa settimana (una scelta fatta per non mettere STEP in competizione con il Festival di Sanremo) e i grandi ascolti ottenuti nelle prime due puntate, il ritorno dello show più divertente della Rai è davvero attesissimo. Chi saranno gli ospiti di questa nuova puntata? Ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della terza puntata (18 febbraio)

La terza puntata di Stasera tutto è possibile sarà come sempre all’insegna del divertimento e della risata. Alle redini non mancherà il talentuoso Stefano De Martino, così come avremo modo di rivedere quello che è ormai diventato il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che anche questa sera darà prova del suo talento nel portare sul palco personaggi iconici. Oltre a loro non dimentichiamo nemmeno il Panda, mascotte del programma animata da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

L’appuntamento di questa sera, trasmesso come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà a tema "FuturSTEP" e vedrà i protagonisti cimentarsi in prove, giochi, quiz e molto di più. Tra l’iconica "Stanza Inclinata", il divertente "Passaciambella", e altri giochi come "Rumori di mimo", "Segui il labiale" e "Alphabody", c’è una sola certezza: senza alcun dubbio ci sarà da divertirsi. Il tutto condito sempre dalle gag esilaranti dei comici presenti e dalla stessa ironia del conduttore.

E ancora non è tutto, perché come ogni puntata anche questa sera ci saranno ospiti pronti a dare il meglio (o il peggio) di sé. Parliamo in particolare di Rocío Muñoz Morales (attrice e moglie di Raoul Bova), Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Nel corso della serata, De Martino riceverà anche una grande sorpresa: l’arrivo in studio di una Mara Venier iconica, interpretata ovviamente dal bravo Vincenzo De Lucia. La regola, per tutti gli ospiti e per tutti i giochi, sarà sempre solo una: divertirsi.

Stasera tutto è possibile, ascolti record e nuovo miracolo di De Martino

L’edizione 2025 di Stasera tutto è possibile è iniziata martedì 28 gennaio ed è proseguita il 4 febbraio, prima della sosta di una settimana osservata dallo show in concomitanza del Festival di Sanremo. Entrambe le emissioni finora andate in onda hanno riscosso ascolti da record per il prime time di Rai2. La prima puntata, infatti, ha strappato il 14.2% di share, mentre quella successiva il 13%. In entrambe le occasioni lo show ha sfondato il tetto dei 2 milioni di spettatori.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda questa sera, martedì 18 febbraio, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai 2. Il programma sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile che non potrà che fare bene all’umore.

