Stefano De Martino, la 'promozione' in Rai salta e lui prova un colpo inatteso (c'entra Emma Marrone) Salta (per ora) il passaggio su Rai 1 di Stasera tutto è possibile, ma nell’ultima puntata stagionale il conduttore la carte speciale della sua ex fidanzata.

Stasera tutto è possibile continua ad essere molto apprezzato e gli ascolti registrati in questa stagione ne sono la prova. Proprio per questo, di recente aveva iniziato a circolare l’ipotesi, auspicata dallo stesso diretto dell’intrattenimento Prime Time, di una possibile ‘promozione’ per Stefano De Martino nell’ultima puntata di stagione di STEP. In particolare, sembrava poter prendere piede l’idea di trasmettere l’ultimo appuntamento in prima serata su Rai1 (e non su Rai2 dove va invece in onda abitualmente). Ebbene, dalle ultime indiscrezioni pare che questa ‘promozione’ non avverrà (almeno per ora) ma che De Martino abbia comunque in serbo un colpo inatteso per l’ultima puntata: scopriamo di più.

STEP, Stefano De Martino prepara un finale col botto su Rai2

A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che sul noto portale fa sapere: "A differenza di quanto auspicato da Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ non andrà in onda su Rai1. La promozione è rinviata alla prossima stagione, anche per il timore di un mancato exploit sul fronte auditel".

Al momento, dunque, niente ‘promozione’ per lo show comico più amato di sempre, ma Dagospia fa sapere anche che Stefano De Martino sembrerebbe comunque avere in serbo un vero e proprio colpo di scena per rendere indimenticabile l’ultima puntata dello show, anche su Rai2. "Dalle parti dell’Auditorium Rai di Napoli assicurano che Stefano De Martino per l’ultimo appuntamento stagionale in onda l’8 aprile ha deciso di invitare nientepopodimeno che Emma Marrone. Il loro finto ritorno di fiamma era stato accennato dai settimanali rosa dopo la presenza della cantante allo spettacolo teatrale del ‘pube de oro’ di TeleMeloni. Tutto può essere cavalcato per poi essere smentito magari proprio nel corso dell’ospitata dell’ex fidanzata che fu tradita da De Martino con Belen Rodriguez, a sua volta tradita con dodici donne diverse. L’invito di De Martino è arrivato, Emma accetterà?", si legge su Dagospia.

Emma Marrone a Stasera tutto è possibile: l’indiscrezione fa impazzire i fan

Da qualche tempo girano molte voci sul presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, anche se i fan che li seguono da sempre continuano a sottolineare come tra loro vi sia solo un grande affetto e una solida amicizia, nulla di più. Comunque stiano le cose tra loro, l’unica certezza è che l’eventuale presenza di Emma all’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile potrebbe davvero essere una mossa vincente. Molti fan si sono già detti super entusiasti dell’idea e, se questa dovesse avverarsi, gli ascolti dello show potrebbero davvero schizzare alle stelle.

