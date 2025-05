De Martino, addio ufficiale a Stasera tutto è possibile: "Ho proposto alla Rai i miei eredi. Affari Tuoi? Ora sono stanco” Ospite a Tv Talk, Stefano De Martino ha confessato a Mia Ceran i timori che aveva nel condurre Affari Tuoi, ma riconosce anche anche il suo successo. I dettagli

Oggi, sabato 31 maggio 2025, nel consueto appuntamento con Tv Talk, su Rai 3, alle ore 15:00, tra gli ospiti dell’ultima puntata, Mia Ceran ha accolto anche Stefano De Martino, la nuova punta di diamante di casa Rai, e conduttore di Affari Tuoi. Il bel partenopeo ha fatto un’analisi sulla sua annata televisiva, di cui non può assolutamente lamentarsi, visto gli ottimi ascolti del game show. Ma l’ex ballerino ha voluto anche parlare dei suoi timori e delle sue paure quando gli è stata proposta questa occasione. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino a Tv Talk: "C’erano aspettative bassissime"

Intervistato da Mia Ceran a Tv Talk oggi, sabato 31 maggio 2025, Stefano De Martino ha fatto un resoconto della sua stagione televisiva, lasciandosi andare a una dichiarazione molto aperta e spontanea: "Vedendo quello che ho fatto do un senso a questa stanchezza che mi porto dietro. Sarà il cambio di stagione e invece no, abbiamo cominciato presto e fatto tanto". L’ ex ballerino, ha poi proseguito ammettendo le sue paure quando gli è stata offerta questa grande opportunità (la conduzione di Affari Tuoi): "L’estate scorsa quando mi hanno offerto di condurre Affari Tuoi ed io ho accettato, avevo questa ambizione ma non sapevo come sarebbe andata specie prendendo il posto di Amadeus. Molti me lo dicevano che non sarebbe stato facile. Il carico emotivo era grosso, avevo tanta paura, di non riuscire a farlo a modo mio e dover subire il format del programma, invece pian piano ho trovato il modo di fare Affari Tuoi a modo mio. Ed è andato molto bene. Nel mio caso c’era un’aspettativa così bassa che è bastato poco per fare meglio".

L’addio definitivo a Stasera Tutto è possibile

E sul possibile futuro a Stasera Tutto è Possibile, De Martino conferma che non condurrà più il comedy show che nell’ultima edizione ha portato al successo su Rai 2: "Il futuro di Stasera tutto è possibile onestamente non lo conosco", e prosegue rivelando: "Io ho candidato al mio posto Fabio Balsamo e Ciro Priello.". Lo showman ha proposto Fabio Balsamo e Ciro Priello come possibili sostituti alla conduzione della prossima edizione di STEP. Entrambi hanno già esperienza alla guida del quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno, su Rai 2, e inolte sono popolarissimi sul web e tra i più giovani grazie al loro video con i The Jackal. La loro presenza garantirebbe il mantenimento della forte identità partenopea che ha caratterizzato il successo delle ultime stagioni di Stasera tutto è possibile, con un cast che include anche Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Peppe Iodice.

Affari Tuoi, ascolti record con Stefano De Martino

Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, continua a doppiare la concorrenza (Striscia La Notizia), merito anche del carisma del pupillo di Maria De Filippi. C’è da dire, però, che è stato Amadeus a riportare al successo Affari Tuoi dopo anni di stop, diventando un punto di riferimento per il programma. Nel 2024, De Martino ha preso il suo posto, inizialmente considerato una scommessa rischiosa. Tuttavia, già dai primi mesi si è dimostrato all’altezza, crescendo puntata dopo puntata. I dati delle prime due settimane del 2025 parlano chiaro: con una media di 6 milioni di telespettatori e il 29% di share, De Martino ha superato gli ascolti dell’edizione di Amadeus, conquistando pubblico e critica. Nello stesso periodo del 2024, Amadeus si era fermato a una media di 5,3 milioni con il 25,4% di share. Che dire, bravo Stefano!

