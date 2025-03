Affari Tuoi: Ilaria fa un errore clamoroso e piange a dirotto, De Martino balla con Thanat e Lupo. È polemica: "Vittimismo" Nella puntata del 16 marzo, la partita di Ilaria parte abbastanza bene ma finisce malissimo tra pianti e balli di De Martino, Thanat e Lupo: cosa è successo

È Ilaria a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 16 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Valle d’Aosta, insegnante di sostegno di professione, ha pescato il pacco numero 12 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Matteo. Come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la fonduta. Ecco cosa è successo nella puntata del 16 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 16 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Ilaria e Matteo comincia abbastanza bene perché eliminano subito i 500 euro, la fonduta e i 20 euro. Al terzo tiro, nonostante la formula del pacchista siciliano per togliere il malocchio, arriva la prima batosta: i 200mila euro vanno via e la concorrente dichiara: "Va bene, però il rito non funziona!". "Non è una scienza esatta" sottolinea De Martino. Poi trovano i 30mila euro e 10mila euro e la prima offerta del Dottore di 36mila euro, quanto il numero di puntate da pacchista: "Oggi mi sento positiva" confessa Ilaria prima di far tritare l’assegno al fidanzato. Una volta usciti i 5mila euro, 50mila euro, contenuti nel pacco 17 della new entry, e 75mila euro, PaSqualo propone il cambio e Ilaria svela che il 12, il numero pescato a inizio partita, è il numero del compleanno di sua madre, a cui tiene tantissimo perché è il suo "unico punto di riferimento", e quindi decide di rifiutare il cambio.

Poi vanno via i 15mila euro e De Martino prova la tecnica della cloche sulla testa dei pacchisti, ma nel pacco successivo ci sono i 100mila e il conduttore lancia il coperchio della specialità per terra. A questo punto resta un ultimo tentativo oltre la meditazione zen, ovvero il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e questa volta funziona: la coppia trova 0 euro e De Martino invita Lupo e Thanat a ballare insieme a lui e alla coppia sulle note di Anema e Core. A questo punto il Dottore offre 15mila euro, ma Ilaria tiene a ribadire di credere fortemente nel suo pacco e rifiuta i soldi dicendo "al massimo ci prendiamo una pizza, sei d’accordo?". Il fidanzato approva la sua scelta e trita l’assegno. Poi eliminano dal tabellone i 50 euro e subito dopo il Dottore punta sul cambio: "Io credo siano nel mio pacco i 300mila euro, è un po’ folle visto la situazione ma rifiuto" dice Ilaria. La coppia ora deve fare ben 4 tiri: escono i 100 euro e i 20mila euro, ma sul tabellone restano i 300mila euro, oltre a 4 pacchi blu.

La concorrente sceglie di aprire il 14 perché "è anche il giorno che ho conosciuto Matteo, è la mia ancora di salvezza", e poi, nell’attesa di scoprire cosa c’è in questo pacco, dice al fidanzato: "Non respiro più". Alla fine, nel numero 14 trovano i 75 euro. Eliminati anche i 200 euro, Stefano De Martino esulta ("Siamo vivi, noi non ci arrendiamo") e copre il telefono con la cloche: "Il toro va preso per le corna, e il Dottore le ha!" aggiunge. Il pubblico applaude e urla "Stefano", ma il conduttore lo blocca: "Non esageriamo adesso". PaSqualo offre nuovamente 1000 euro a puntata, ovvero 36mila euro: "Io ci credo davvero. Stefano, so che penserai che sono svalvolata… So cosa significa fare i sacrifici, sono stata sfortunata in passato e voglio credere di essere fortunata adesso. La ruota gira e devo crederci. Non dovesse andare bene, ci tiriamo su le maniche come abbiamo sempre fatto. Continueremo a darci da fare, siamo giovani, ma non credere in questo pacco significherebbe non credere a troppe cose della mia vita. Non posso farlo. Rifiuto e vado avanti" dichiara Ilaria.

Sul bancone restano il numero 2, che non le dice molto, e l’8, il pacco della sorella. A questo punto chiamano il 2 ma trovano i 300mila euro (lei ha 1 euro) e il sogno di portare a casa la somma da capogiro svanisce: si va alla Regione Fortunata. Per 100mila euro, Ilaria punta sulla Sardegna ma non è quella giusta. Ci riprova con l’Emilia-Romagna, pur essendo indecisa tra quest’ultima e il Friuli Venezia Giulia, regione ipotizzata anche da Lupo insieme al Trentino-Alto Adige. A fine puntata, con Ilaria in lacrime che ammette di non saper giocare e ha paura di aver fatto la scelta sbagliata, scopriamo che la Regione Fortunata è il Friuli Venezia Giulia, quindi 50mila euro restano nelle casse della Rai. "La fortuna l’abbiamo sfiorata e io ti auguro di toccarla presto. Sono certo che il futuro vi riserba grandi cose!" conclude De Martino.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 16 marzo 2025 di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "Il detto dice chi troppo vuole nulla stringe, ti offrono 36 mila e hai bisogno di soldi! La cosa da fare era solamente una!", "Ma possibile che i concorrenti sono tutti belli/e, truccate e vestiti benissimo?! Mai persone "normali"?", "Mi dispiace vedere piangere Ilaria della Valle D’Aosta!!! Ma 35K era un’offerta che doveva accettare…", "Non ho visto tutta la puntata ma erano sempre appiccicati? Lei senza lui sembra persa…", "Ma l’Emilia era l’ultima volta….. ma non si ricordano??? È normale che non sarebbe stata questa di nuovo!", "Lupo ci aveva preso…aveva detto trentino o Friuli. Io lo avrei ascoltato. Emilia Romagna era uscita ultima volta che avevano giocato alla regione", "Stefano le ha praticamente detto di cambiare".

E ancora: "Stefano che non sapeva come abbracciare Ilaria perché il fidanzato non si è staccato un attimo", "La fortuna se vede piangere, fugge. Il gioco lo devi sfidare", "Quanto mi snerva il vittimismo nel gioco", "Prima rifiutano cifre altissime, poi piangono", "Io non lo guardo quasi mai, ma possibile che ogni volta c’è qualcuno che piange? Insopportabile", "Io questo che le sta sempre appiccicato lo trovo inquietante", "L’unica cosa giusta che ha detto questa ragazza è che non sa giocare!", "Ma non stava lì per giocare?", "Tanto carina, ma non sa giocare davvero!", "Che urto tutte ste effusioni, si vede che lei senza lui non va da nessuna parte", "Ma lui ha una personalità propria? Appiccicato a lei come una cozza".

