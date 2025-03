Bianca Guaccero, il futuro 'in lotta' con Serena Rossi e Lorella Cuccarini: cosa succede L'attrice di Mina Settembre potrebbe affiancare sul palco, l'anno prossimo, il Topo più amato della tv italiana. Ma la concorrenza per un posto sarà spietata. Ecco i dettagli.

Da quando si è chiusa l’ultima stagione di Mina Settembre, non si fa che parlare del futuro (lavorativo) di Serena Rossi. L’attrice e cantante italiana, apprezzatissima nella ficton Rai, potrebbe già essere pronta per una nuova sfida. Non in tv, stavolta, ma sul palcoscenico, come riporta una recente indiscrezione che chiama in causa anche Bianca Guaccero, lanciatissima dopo Ballando, e Lorella Cuccarini. Tutte e tre, infatti, sarebbero in lizza per lo stesso posto accanto a un personaggio iconico della televisione italiana: Topo Gigio. E non è ancora certo chi riuscirà ad avere la meglio. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Serena Rossi, il futuro ‘in lotta’ con Guaccero e Cuccarini

Si tratta solo di rumors, per adesso, ma la suggestione è notevole. La protagonista di Mina Settembre, Serena Rossi, che già aveva stupito nei panni di Mia Martini, sarebbe pronta a rimettersi in gioco per un progetto molto particolare. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attrice e cantante napoletana sarebbe in lizza per affiancare Topo Gigio nel musical "Mamma Maria. La vera storia di Topo Gigio", previsto a teatro nella prossima stagione.

Il progetto è ambiziosissimo, e celebrerà uno dei personaggi più iconici (e amati) della nostra televisione. Ma pare che Serena non sia l’unica, al momento, in gara per un posto sul palco. Si vocifera infatti di altre due assolute fuoriclasse: da una parte Lorella Cuccarini, dall’altra Bianca Guaccero. La prima avrebbe tutte le carte in regola: regina del varietà, artista poliedrica per eccellenza, per giunta coach nel talent Amici. La Cuccarini potrebbe benissimo fare da spalla (e farlo bene) a Topo Gigio sul palco.

Quanto a Bianca Guaccero, l’esperienza non le manca. E nell’ultimo anno ha dimostrato quanta preparazione e quanto talento abbia in serbo, dopo il trionfo a Ballando e gli ottimi successi in Dalla strada al Palco e al PrimaFestival di Sanremo. Insomma, Serena Rossi potrebbe avere davvero una concorrenza spietata su questo ruolo. Ma i fan di Mina Settembre sono certi che la parte può essere sua. In fondo l’attrice ha già prestato la sua voce a un cartone, nel ruolo di Anna di Frozen. Quindi al fianco di un altro personaggio, amatissimo dai bambini, sarebbe a dir poco perfetta.

I prossimi ‘impegni’ di Topo Gigio

Nel frattempo, l’amatissimo Topo Gigio si prepara a un ‘tour de force’ nei prossimi mesi. Potrebbe infatti salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, accanto a Lucio Corsi, come ha fatto già a Sanremo (ma non è ancora certo). E poi, oltre al musical del prossimo anno, in autunno uscirà un album firmato da lui, che include anche il remake di "Ragazzo fortunato", reinterpretato come "Un topo fortunato". Insomma, non c’è sicuramente da annoiarsi.

