Stasera tutto è possibile, sfilata di ospiti vip da De Martino: c'è anche 'Mara Venier' Nuovo appuntamento questa sera con il comedy show di Rai 2: grandi ospiti, giochi, risate e molto di più. Ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo.

Tutto pronto per la sesta puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Dopo anni passati in profonda crisi (almeno dal punto divista dello share) il secondo canale della rete ammiraglia ha visto grazie a De Martino una vera e propria rinascita. Ascolti davvero ottimi e numeri che non si vedevano da tempo. La quinta puntata di STEP è infatti riuscita a registrare il 14,7% di share (record del programma) e a interessare ben 2 milioni e 195mila spettatori. Non c’è che dire, dopo il grande trionfo nell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino è riuscito a spopolare anche su Rai 2 e la sesta puntata di STEP in onda questa sera altro non sarà che l’ennesima conferma: ecco le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai2.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi (11 marzo 2025)

La sesta puntata di Stasera tutto è possibile, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, si intitolerà "STEP Impossibile" e, come sempre, gli ospiti saranno chiamati a prendere parte a giochi, sfide e prove veramente esilaranti. Riconfermato anche stasera il cast fisso di questa edizione composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Nomi ormai sinonimo di divertimento ai quali si aggiungeranno per l’occasione Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Costanza Caracciolo, Maria Di Biase e Andrea Pucci. Insomma, senza dubbio una serata all’insegna della risata.

L’unica regola sarà come sempre divertirsi e far divertire e tra le tante sfide e giochi che gli ospiti affronteranno troveremo l’esilarante Stanza inclinata, il Do re mi fa male, La coppia che scoppia e il classico Rubagallina. Ma ancora non finisce qui, perché a STEP non potranno mancare nemmeno il Panda, mascotte animata da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Nel corso della serata, l’imitatore Vincenzo De Lucia porterà in studio anche la sua versione ormai iconica della zia nazionale: ‘Mara Venier’. Anche questa sesta puntata del comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, farà quindi trascorrere al pubblico qualche ora di totale spensieratezza.

Quando e dove vederlo

La sesta puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda questa sera, martedì 11 marzo, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai 2. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile per passare qualche ora all’insegna della leggerezza e del divertimento.

