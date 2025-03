Stefano De Martino ritrova l’amore dopo Belen? Chi sarebbe la sua nuova fiamma (famosissima) Nuovi rumors sul conduttore di Affari tuoi che sarebbe stato avvistato a Napoli in compagnia di una nota influencer: scopriamo di più.

Si sa, il gossip non dorme mai e le ipotesi su nuovi flirt e love story sorprendenti sono sempre dietro l‘angolo. In particolare, in queste ore ritroviamo nel mirino della cronaca rosa il talentuoso Stefano De Martino che, tra i tanti impegni di lavoro, trova sempre il tempo di tornare nelle sue amate zone di Napoli. Ed è proprio in questi luoghi che, secondo gli ultimi rumors, De Martino sarebbe stato avvistato in compagnia della nota influencer Angela Nasti. Che sia l’inizio di un nuovo amore? Scopriamo di più.

De Martino avvistato a Napoli con Angela Nasti: l’indiscrezione

Le ultime voci in merito a Stefano De Martino sono nate da una segnalazione condivisa dal noto profilo Instagram Very Inutil People, la quale raccontava appunto l’avvistamento di Stefano De Martino e Angela Nasti insieme in uno studio dentistico di Napoli, con tanto di atteggiamenti ‘da coppia’. Le informazioni sembrerebbero tuttavia essere un po’ confuse, e secondo alcuni utenti il luogo dell’incontro non sarebbe stato lo studio del dentista ma lo studio di un dermatologo, mostrato anche da Angela in una Instagram story. Insomma, una segnalazione da prendere inevitabilmente con le pinze, dato che al momento non vi è nessuna conferma reale di quanto affermato.

Ciò che tuttavia continua ad alimentare il gossip è il fatto che il conduttore e l’influencer non si seguano nemmeno sui social. Un modo, forse, per non dare nell’occhio e frequentarsi in segreto. Allo stesso tempo, alcune persone avrebbero aggiunto di aver visto Stefano e Angela anche a Sorrento, nello stesso ristorante ma con compagnie diverse. Di tutto questo vi sarebbero anche delle foto che tuttavia non riprenderebbero mai i due ragazzi insieme ma sempre separati, avendo in comune soltanto lo stesso luogo. Tra Angela e Stefano c’è davvero qualcosa o è tutto frutto di una pura casualità? Al momento non è dato sapersi e queste rimangono soltanto ipotesi e indiscrezioni non verificate e confermate. Certamente, se De Martino dovesse aver trovato un nuovo amore, i suoi tanti fan non potrebbero che essere contenti per lui.

Stefano De Martino e Angela Nasti: fan impazziti per l’ipotesi di flirt

Nonostante non vi siano certezze, alcuni fan hanno già affermato di apprezzare molto questa inedita ship. D’altronde, Stefano De Martino è il conduttore di punta di Rai 1: bello, talentuoso, empatico e in grado di macinare ascolti record. Angela Nasti è un’influencer e modella davvero molto seguita e apprezzata, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2019 come tronista. Due ragazzi giovani che sulla carta potrebbero davvero formare una bella coppia. Ma solo il tempo ci darà tutte le risposte.

