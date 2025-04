Stasera tutto è possibile, Bianca Guaccero (ancora) ospite d'onore di Stefano De Martino: cosa vedremo In questa penultima puntata di STEP, oltre all'ex di Ballando, anche Giovanni Esposito, Nek, Giulia Penna e Andrea Pucci.

In attesa del gran finale di stagione, con Emma Marrone ospite, Stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con la penultima puntata. Questa sera, martedì 1° aprile 2025, dall’ Auditorium Rai di Napoli, il comic show capitanato da Stefano De Martino va in scena con un nuovo appuntamento e la consueta presenza della scanzonata compagni di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Oltre ai protagonisti del cast fisso, ci sarà anche un parterre ricco di ospiti: Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna e Andrea Pucci. E mentre gli ascolti di STEP continuano a salire, puntata dopo puntata (16,4% di share la scorsa settimana), vediamo insieme nel dettaglio cosa accadrà questa sera.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi (1° aprile 2025)

Nono e penultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile. Oggi, Stefano De Martino e la sua allegra comitiva tornano su Rai 2 con una nuova esilarante puntata del comic show, con tante nuove prove e ospiti d’eccezione. "Mare mare" sarà il tema di questa puntata e all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: il regista Giovanni Esposito, l’ex vincitrice di Ballando Bianca Guaccero (già nel programma in questa stagione e nella scorsa), il cantante Nek, l’influencer Giulia Penna e il comico Andrea Pucci. Tra i giochi, invece, i protagonisti di stasera si dovranno cimentare in ‘Step Challenge‘, ‘Travel Step‘, ‘Do re mi fa male‘ e ‘Patapouf‘. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Infine, Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Francesca Fagnani, presto su Rai 2 con la nuova stagione di Belve.

Dove e quando va in onda STEP

Stasera tutto è possibile va in onda in prima serata su Rai 2, martedì 1° aprile, alle ore 21:20 circa. Inoltre la visione è possibile anche attraverso la piattaforma di RaiPlay sia on demand che in diretta streaming.

