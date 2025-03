Bianca Guaccero, ‘fuga’ all’estero da Pernice: “Ti amiamo”. E la Rai vuole premiarla La conduttrice è volata in Inghilterra per andare a trovare il compagno, impegnato nel suo ultimo spettacolo. E intanto da Viale Mazzini arrivano ottime notizie. Ecco i dettagli.

Bianca Guaccero si prende una pausa (mordi e fuggi) dall’Italia. La conduttrice Rai, dopo l’exploit in tv degli ultimi mesi, ha comunicato ai fan di essere volata in Inghilterra, per incontrare Giovanni Pernice e assistere al suo ultimo spettacolo. La coppia, nata nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, era rimasta separata per settimane a causa degli impegni lavorativi di lui. Ma una storia Instagram di Bianca ha confermato la reunion improvvisa. E intanto da Viale Mazzini giungono ottime notizie: sembra che la Guaccero avrà davvero un nuovo programma da condurre, quest’estate. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, fuga d’amore (all’estero) con Pernice

Un volo in Inghilterra prima di riprendere gli impegni lavorativi. Per Bianca Guaccero, vera ‘mattatrice’ dell’ultima stagione Rai, è arrivato il momento di una piccola pausa. E il modo migliore per farlo, ovviamente, era andare a trovare al più presto la sua dolce metà. Così la conduttrice ha raggiunto il ballerino Giovanni Pernice, impegnato da un mese nel Regno Unito con la tournée del suo ultimo spettacolo, "The Last Dance".

Oggi Bianca ha reso partecipi i fan del suo viaggio, condividendo un selfie a due all’interno delle sue storie Instagram. Lei e Pernice appaiono felicissimi, e sotto l’immagine compare anche la didascalia "We love you" ("Vi amiamo"), una sorta di ringraziamento dedicato a chi li sta supportando dai tempi di Ballando. La Guaccero e Pernice, al momento, si trovano al Churchill Theatre di Bromley, dove il ballerino – conosciutissimo in terra inglese per la partecipazione a Dancing with the Stars – si esibirà appunto con il suo spettacolo. E senza dubbio in platea, a fare il tifo per lui, il talento italiano avrà stavolta una persona molto, molto speciale.

Il futuro in Rai di Bianca Guaccero

Nel frattempo, mentre Bianca Guaccero si riunisce con Pernice al di là della Manica, qui in Italia pare che Viale Mazzini stia accelerando. Perché gli ultimi mesi di Bianca sono stati sensazionali. Non solo la vittoria a Ballando con le Stelle, ma anche la co-conduzione con Nek (di grande successo) nello show Dalla strada al palco. E infine la presenza altrettanto fondamentale al PrimaFestival di Sanremo.

Insomma, dopo anni in cui sembrava finita nel ‘dimenticatoio’, Bianca Guaccero sembra tornata finalmente al centro dei progetti Rai. Tanto che in molti, adesso, danno per certa una conduzione estiva cucita su misura per lei. Forse la Guaccero sarà al timone di un nuovo programma estivo, su Rai 1, al posto de La Vita in Diretta. Oppure le verrà data fiducia con L’Estate in Diretta, talk di enorme successo affidato fino all’anno scorso a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ma siccome la De Girolamo non ci sarà, resta vacante un posto decisamente appetibile. E secondo recenti indiscrezioni di TvBlog, la Guaccero sarebbe ‘in lotta’ con Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1, e Ingrid Muccitelli (al momento a UnoMattina in famiglia). E stavolta tutto lascia pensare che a essere scelta sarà proprio lei.

