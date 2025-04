Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier e la rivincita di Pino Insegno, Fialdini con Carolyn Smith Ecco le anticipazioni e gli ospiti dei programmi in onda oggi su Rai 1. Nello studio di Venier anche Al Bano Carrisi e Panariello. Fialdini con Stefano Accorsi

Tornano anche oggi, domenica 27 aprile 2025, su Rai 1, gli immancabili appuntamenti del weekend, a cui il pubblico italiano è molto affezionato. Si parte alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier intratterrà il suo fedelissimo pubblico tra interviste esclusive, approfondimenti sull’attualità e momenti di svago. Alle 17:00 sarà la volta di Da Noi a… Ruota Libera, con Francesca Fialdini alla conduzione. In entrambi i programmi si alterneranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi e a emozionare i telespettatori e, inoltre, ci sarà uno spazio dedicato anche al ricordo di Papa Francesco. Tra gli ospiti, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lino Banfi, Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e tanti altri. Di seguito, tutte le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 27 aprile 2025

Il tanto atteso pomeriggio domenicale di Rai 1 inizia alle 14:00 con Domenica In, dove la padrona di casa, Mara Venier, accoglierà numerosi ospiti. La puntata si aprirà con Giorgio Panariello, che racconterà episodi divertenti della sua carriera e presenterà il nuovo spettacolo teatrale, E se domani. A seguire, Pino Insegno, fresco dei festeggiamenti per i suoi quarant’anni di carriera, che svelerà alcune anticipazioni sulla nuova edizione di Reazione a catena, in partenza su Rai 1 l’8 giugno 2025. Per il conduttore romano, la conferma alla guida del game show della prima rete è una sorta di rivincita dopo le critiche (spesso ingiuste) che lo hanno accompagnato durante tutta la scorsa stagione. Insegno però ha lavorato a testa bassa e ha convinto i vertici della Rai, conquistandosi sul campo la conferma. In studio dalla conduttrice, anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, i quali parleranno della loro lunga storia d’amore (venticinque anni) e del rapporto con i figli Jasmine e Albano Jr Carrisi.

Inoltre, il cantante si esibirà sulle note di alcuni suoi successi (tra questi, Nel sole, È la mia vita e Felicità). Anche il cantautore Francesco Baccini sarà ospite, e proporrà un medley dei suoi brani più noti. Presenterà anche il nuovo album Archi e frecce. Infine, un talk speciale ricorderà il pontificato di Papa Francesco, con ospiti come Lino Banfi, Giovanna Botteri, Mario Sechi, Monsignor Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, alle 17:00, andrà in onda Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti del film Una figlia, al cinema dal 24 aprile 2025. In studio, anche Carolyn Smith, storica giurata di Ballando Con Le Stelle, che continua la sua lotta contro il cancro, e Giovanni Scifoni, attore di Che Dio ci aiuti 8, attualmente in onda su Rai 1. A seguire, Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino e rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, ricorderà Papa Francesco, che lo ha nominato missionario della Misericordia e ha firmato la prefazione del suo libro Non sparlare degli altri. Infine, sarà ospite anche Giobbe Covatta, comico e testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria africana.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 27 aprile 2025, non perdetevi questi due programmi su Rai 1! Si comincia alle 14:00 con Domenica In, seguito alle 17:00 da Da Noi… a Ruota Libera. Potrete seguirli in diretta oppure in streaming su RaiPlay. Un’ottima occasione per staccare la spina e concedervi un momento di relax.

