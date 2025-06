Mara Venier, la regina di Domenica In è in streaming: la scena di nudo (integrale) e i film con l'ex Calà Da anni al timone di Domenica In, Mara Venier ha una grande carriera alle spalle, anche come attrice. Vi sveliamo dove vedere tutti i suoi film in streaming

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ la regina indiscussa della domenica di Rai 1 grazie a Domenica In, programma che la vede alla conduzione da diversi anni. Mara Venier si prepara a rivisitare il format per la prossima edizione, ma al di là di questo, sapevate che ha una carriera solida alle spalle, non solo come conduttrice ma anche come attrice? Se non lo ricordate, proseguite la lettura e troverete le informazioni su suoi film e dove vederli in streaming.

La carriera cinematografica di Mara Venier, il primo film fu Diario di un italiano

Mara Venier inizia la sua carriera nel cinema nel 1973, con il film Diario di un italiano di Sergio Capogna, ispirato a una novella di Vasco Pratolini. Partecipa poi a un episodio della serie tv La porta sul buio di Dario Argento e rifiuta alcune offerte da Vittorio De Sica e Giorgio Strehler. Nel 1980 recita in Zappatore insieme a Mario Merola e prende parte a diverse commedie italiane, tra cui Testa o Croce (1982) con Renato Pozzetto e Il bar dello sport (1983) con Jerry Calà. Nel 1987 è nella serie Professione vacanze. Il suo ultimo film è del 1993, Pacco, doppio pacco e contropaccotto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima di lasciare il cinema, appare in fiction come La voce del cuore (1995), Il goal del martin pescatore (1996) e Ritornare a volare (1998). Dopo il 1998 si dedica meno alla recitazione, limitandosi a brevi ruoli di sé stessa in film come Paparazzi (1998), Torno a vivere da solo (2008) e Vacanze di Natale a Cortina (2011).

Dove vedere in streaming i film più importanti e famosi di Mara Venier

Di seguito, troverete i film di Mara Venier, dai più memorabili agli ultimi, prima di dedicarsi completamente alla TV:

In Diario di Un Italiano (1973), l’iconica scena di Mara Venier nuda

La trama è ambientata a Firenze nel 1938, dove Valerio, un giovane tipografo, si innamora di Vanda, figlia di un ebreo perseguitato. Quando Vanda scompare e scoppia la guerra, il padre viene arrestato e il corpo di Vanda viene ritrovato nell’Arno. La pellicola regala inoltre una scena di nudo integrale che colpì molto il pubblico. Nessun altra pellicola della sua carriera include scene di questo tipo. Nel cast: Pier Paolo Capponi, Silvano Tranquilli, Mara Venier, Alida Valli, Donatello.

La Badessa di Castro (1974)

Nel 1600, Elena, costretta a diventare suora, usa il suo potere nel convento di Castro per sfogare le sue repressioni. Diventata Badessa, cerca di proteggere un frate e una monaca in fuga, ma loro si suicidano per sfuggire alle autorità. Elena, incinta del vescovo, viene infine arrestata e torturata a morte dall’Inquisizione. Nel cast troviamo: Barbara Bouchet, Pier Paolo Capponi, Antonio Cantafora, Ciro Ippolito, Stefano Oppedisano, Evelyn Stewart, Serena Spaziani, Mara Venier, Luciana Turina.

Al Bar Dello Sport (1983)

Lino, immigrato pugliese a Torino, vive una vita difficile tra lavoro precario, umiliazioni e debiti, finché vince un miliardo e trecento milioni al totocalcio e parte con l’amico Parola verso la fortuna. Nel cast: Lino Banfi, Jerry Calà, Mara Venier, Mirella Banti, Franco Barbero, Annie Belle, Tognella.

Diamanti (2024)

Un famoso regista riunisce un gruppo di attrici con cui ha già lavorato, le cui performance ha sempre ammirato. Le coinvolge in un misterioso progetto su figure femminili, osservandole per trarne ispirazione. La sua immaginazione le trasporta in un passato dominato da donne, dove il lavoro e il cinema vengono raccontati attraverso il punto di vista del costume. Nel cast troviamo: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci. E ancora: Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic. Tra gli uomini presenti nella pellicola ricordiamo Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori, Carmine Recano.

Di seguito, la lista con tutti gli altri film della nota conduttrice di Domenica In:

Abbasso tutti, viva noi (1974)

Cattivi pensieri (1976)

Un’emozione in più (1979)

Zappatore (1980)

…E noi non faremo Karakiri (1981)

Testa o croce (Heads I Win, Tails You Lose) (1982)

Chewingum (1984)

Animali metropolitani (1987)

Caramelle da uno sconosciuto (1987)

Kamikazen – Ultima notte a Milano (1987)

Delitti e profumi (1988)

Night Club (1989)

Il ritorno del grande amico (1989)

Pacco, doppio pacco e contropaccotto (1993)

Paparazzi (1998)

Torno a vivere da solo (2008)

Vacanze di Natale a Cortina (2011)

Pecore in erba (2015)

Chi ha rapito Jerry Calà? (2023)

Diamanti (2024)

Dove potrete vedere questi film in streaming? Alcuni li trovate sulle diverse piattaforme, tra cui Prime Video ed Apple TV+, altri non sono disponibili per lo streaming.

Potrebbe interessarti anche