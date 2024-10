Reazione a Catena, Pino Insegno in bilico: quattro conduttori pronti a soffiargli il posto. Chi sono Il noto quiz estivo di Rai1 sta per giungere al termine e sulla presenza dello stesso presentatore anche per l’anno prossimo ci sono dei dubbi: vediamo di più.

Anche quest’anno i telespettatori hanno seguito con interesse Reazione a Catena, il noto quiz estivo di Rai1 in onda nella fascia oraria del preserale. Questa edizione è stata caratterizzata da ascolti che hanno visto alti e bassi, nella continua sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5 che qualche volta è anche riuscita a superare il programma condotto da Pino Insegno. Davanti a tutto questo è sicuro che anche l’anno prossimo potremo rivedere una nuova edizione di Reazione a Catena, mentre molto meno sicura sembrerebbe essere la presenza di Pino Insegno alle redini. Dalle ultime indiscrezioni fornite da Dagospia, i vertici Rai sarebbero nel pieno di una profonda riflessione proprio sul futuro del game show, mentre ben quattro conduttori sarebbero già pronti a soffiare il posto a Pino Insegno: scopriamo di più.

Reazione a Catena, dopo il torneo dei campioni lascia il posto a L’Eredità

Solo pochi giorni e poi dovremo salutare questa edizione di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno. Dal 25 ottobre al 2 novembre andrà infatti in onda il torneo dei campioni, durante il quale le squadre migliori si sfideranno tra di loro per decretare i campioni ufficiali di quest’anno. Dal 4 novembre nel preserale di Rai1 tornerà poi il gioco L’Eredità, nuovamente condotto da Marco Liorni. Niente paura, però, perché Reazione a Catena tornerà senza dubbio la prossima estate.

Pino Insegno tornerà a Reazione a Catena? Quattro conduttori pronti a soffiargli il posto

E se il ritorno di Reazione a Catena è ormai certo, meno certa sarebbe la riconferma di Pino Insegno alle sue redini. È importante sottolineare che, al momento, tutto è ancora da decidere e tutto può sempre cambiare, dato che Pino Insegno non è ancora stato riconfermato a capo dell’edizione dell’anno prossimo ma, allo stesso tempo, non è nemmeno stato silurato.

Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, però, vi sarebbero già quattro conduttori pronti a prendere il suo posto a Reazione a Catena "per ragioni differenti" nel caso in cui i vertici Rai decidessero di non riconfermarlo l’anno prossimo. Parliamo di Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco e Gabriele Corsi. Quattro conduttori molto noti con all’attivo diversi successi televisivi. Ognuno di loro potrebbe approdare alle redini del gioco senza troppi problemi, senza contare che Gabriele Corsi è già stato conduttore di Reazione a Catena nell’edizione del 2018. Ad ogni modo per avere certezze sulla prossima conduzione del quiz dovremo attendere qualche effettiva conferma dai vertici Rai.

