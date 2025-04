Mara Venier, quanto guadagna con 'Domenica In': il cachet da sogno della conduttrice Il patrimonio da sogno della conduttrice di Domenica In: tra tv, cinema e proprietà immobiliari.

Regina incontrastata della domenica televisiva, Mara Venier continua a tenere compagnia a milioni di italiani con Domenica In, programma di cui è al timone ormai da anni, e ininterrottamente dal 2018. A ogni stagione pensa di lasciare la conduzione del talk di successo di Rai 1, salvo poi tornare a intrattenere il suo pubblico che la ama e la segue con stima e affetto. In molti si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio, e quanto guadagni ‘Zia Mara’ in Rai e, nonostante il suo compenso non sia mai stato reso noto, pare si aggiri intorno al mezzo milione di euro. Una cifra alta certo, ma non tra le più alte dell’azienda pubblica dove, ad esempio, Bruno Vespa ha dichiarato di percepire un milione di euro l’anno. Ad aggiungersi, però, agli introiti di Venier, anche le altre sue partecipazioni televisive, ospitate varie, e le sue attività imprenditoriali fuori dal piccolo schermo.

Il pubblico televisivo spesso si chiede quanto guadagnino i personaggi dello showbiz nel loro lavoro, e anche la curiosità sul patrimonio di Mara Venier non è da meno. Ufficialmente, né la conduttrice, né la Rai, ha mai reso noto a quanto ammonti il cachet della Zia più amata d’Italia, ma sul web si parla di una cifra che si aggira attorno ai 500 – 600mila euro. Come abbiamo detto, questo ‘stipendio’ è tra i più altri erogati dall’azienda pubblica, ma non è certo quello in cima alla lista, dove si trovano invece i cachet di Bruno Vespa e altri colleghi. Venier, tuttavia, non si fermerebbe solo a questo guadagno, ma al suo patrimonio si dovrebbero aggiungere anche gli altri benefit ottenuti da altre partecipazioni televisive: ad esempio dal ruolo di giudice a Ne vedremo delle belle, o da altre ospitate. Inoltre Mara, ha anche recitato in parecchi film sul piccolo e grande schermo, in alcune serie Tv, e non ultimo pare abbia anche alcune proprietà immobiliari su cui ha investito. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

