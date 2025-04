Domenica In chiude, scatta la rivoluzione su Rai 1: “Con o senza Mara Venier”, c'entra anche Giletti I vertici Rai sarebbero al lavoro su una ristrutturazione del palinsesto domenicale (con Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo pronti): il rumor

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Domenica In è arrivato al capolinea? Stando a un retroscena svelato dal portale DavideMaggio, i vertici Rai starebbero pensando di rivoluzionare il palinsesto del daytime pomeridiano già a partire dalla prossima stagione televisiva. Mara Venier potrebbe dunque essere costretta a chiudere i battenti, ma cosa succederà al pomeriggio di Rai 1? Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Domenica In, l’ipotesi chiusura (e rilancio)

La stagione 2024/2025 deve ancora giungere al termine ma – come ipotizzato dal sito DavideMaggio – i vertici Rai sarebbero già lavoro sulla prossima. Definiti i palinsesti estivi, infatti, in viale Mazzini si starebbe pensando a un clamoroso cambio di rotta per quanto riguarda la domenica di Rai 1. Anche un programma storico come Domenica In sarebbe a rischio. Nato in piena austerity negli anni Settanta, il contenitore domenicale di Rai 1 potrebbe chiudere i battenti per lasciare spazio a un nuovo pomeriggio che – come sottolineato dal portale – si farà "con o senza Mara Venier". Conduttrice di sette edizioni consecutive (dal 2018 al 2025) e di sedici totali, ‘zia Mara" potrebbe dunque essere arrivata al capolinea della sua avventura da protagonista della domenica di Rai 1. Già nel 2023 il direttore del daytime Angelo Mellone aveva parlato di una possibile rivoluzione ("La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti") e la stagione 2025/2026 potrebbe essere quella giusta dalla quale ripartire. E’ tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima" aveva ammesso Mellone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succederà su Rai 1 senza Mara Venier: il futuro del daytime

Se Domenica In dovesse effettivamente chiudere i battenti, il daytime della domenica pomeriggio di Rai 1 verrebbe stravolto e, soprattutto, suddiviso. Secondo quanto rivelato da DavideMaggio, infatti, Mellone potrebbe tenere fede alle sue parole e proporre "un unico contenitore ‘multi tematico’ affidato a più teste", magari dal titolo diverso e suddiviso in blocchi tematici gestiti da diversi conduttori. Non è dunque da escludere che Mara Venier possa rimanere al timone di uno degli slot se dovesse trovare la ricetta giusta e se accettasse di condividere con altri lo slot della domenica pomeriggio di cui per anni è stata regina indiscussa. Anche Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo sarebbe spettatori interessati a un posto, mentre calerebbero le quotazioni di una riconferma per Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera, che però già l’anno scorso era stata considerata fuori dai piani Rai salvo poi tornare al timone della sesta edizione del ‘suo’ talk show.

Potrebbe interessarti anche