Quando inizia Reazione a Catena di Pino Insegno: data, cambiamenti e durata (dimezzata) Il game show dell’estate di Rai 1 prenderà il posto de L’Eredità di Marco Liorni il prossimo giugno e sarebbero previste numerose novità nel format

L’estate si avvicina e, con il suo arrivo, partirà ufficialmente anche il nuovo palinsesto della tv. Immancabile, come sempre, il ritorno di Reazione a Catena, vero e proprio simbolo della fascia preserale della stagione estiva. Archiviate le voci di un suo possibile addio, Pino Insegno darà il "cambio" a Marco Liorni e L’Eredità e tornerà alla guida del game show dell’estate di Rai 1. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi ci sarebbe già la data ufficiale e, inoltre, non sarebbero da escludere importanti novità nel format. Scopriamo tutti i dettagli.

Reazione a Catena: quando inizia (e quando finisce)

Con il campione Gabriele che continua a sbancare alla "Ghigliottina" (ieri, tuttavia, non gli è riuscito l’ennesimo colpo), L’Eredità si avvia speditamente verso la fine di un’altra stagione da urlo in termini di ascolti. La 23esima edizione del game show di punta di Rai 1 (la seconda condotta da Marco Liorni) è stata un successo, annichilendo la concorrenza di Avanti un altro! di Paolo Bonolis su Canale 5 e volando spesso e volentieri oltre il 27% di share. Con l’apertura del palinsesto estivo, tuttavia, L’Eredità – come da tradizione – passerà il testimone a Reazione a Catena.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, il game show dell’estate di Rai 1 prenderà il via il prossimo 8 giugno, quanto tornerà stabilmente nel preserale della prima rete per tutta la stagione estiva. Alla guida del programma tornerà Pino Insegno che, messe a tacere la voci di una possibile sostituzione (si era parlato soprattutto di Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco o anche del ritorno di Gabriele Corsi), è stato confermato alla conduzione. Reazione a catena, tuttavia, non proseguirà fino alle porte dell’inverno come gli scorsi anni; dopo gli esperimenti degli scorsi anni (nel 2024 finì a novembre, l’anno precedente addirittura il 31 dicembre), infatti, il game show dovrebbe terminare entro fine settembre o l’inizio di ottobre, per ripassare il testimone a Marco Liorni e L’Eredità.

Le novità del format: come cambia il game show di Pino Insegno

Dopo i numeri non del tutto esaltanti dello scorso anno (quando fu "penalizzato" Olimpiadi, Paralimpiadi, seguitissime partite di tennis e altri eventi sportivi a spezzare la messa in onda), Reazione a Catena è a caccia di rilancio e lo stesso Pino Insegno ha già annunciato importanti novità. Confermato il conduttore, anche il format rimarrà lo stesso, ma non mancheranno cambiamenti. Come svelato dal magazine Oggi, si parla di novità "significative", dal casting fino ai giochi, con una grafica rinnovata, un regolamento più "snello" e forse anche il coinvolgimento del pubblico attraverso i social.

