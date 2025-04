Al Bano in sedia a rotelle, il cantante rassicura i fan sul video che ha fatto il giro del web: come sta ora Il cantante pugliese pubblica un video energico per rispondere alle fake news sul suo stato di salute, rilanciando con delle flessioni: ecco cosa ha detto.

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci allarmanti sullo stato di salute del noto cantante salentino, stando ad alcuni contenuti social, Al Bano sarebbe infatti finito sulla sedia a rotelle. Una notizia del genere è chiaramente diventata virale su molti social, diffondendosi a macchia d’olio e soprattutto scatenando l’allarme tra i fan, che si sono espressi con un’ondata di commenti preoccupati. Ma a spegnere ogni dubbio ci ha pensato lui stesso, con la sua solita energia e quel tono diretto che lo contraddistingue, Al Bano Carrisi ha voluto chiarire tutto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si mostra in forma smagliante e anche intento a fare ironicamente attività fisica.

Al Bano Carrisi: il video social per rassicurare i fan

Nel filmato, Al Bano appare all’aperto con il suo iconico cappello bianco. A terra, si cimenta in una serie di flessioni, per poi rivolgersi direttamente alla telecamera con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. "Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?", esordisce con ironia e un pizzico d’indignazione. Il cantante spiega il motivo dietro queste voci: "Tutto perché, dicono, che io devo proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi rialza in piedi. Ma io mi rialzo da solo senza bisogno di altri prodotti", afferma, accompagnando la dichiarazione con un salto energico che smentisce ogni voce sul suo presunto immobilismo.

L’attacco di Al Bano a chi ha diffuso le fake news e il ritorno sul palco

"Grazie a Dio sono in ottima salute, alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne", ha proseguito Al Bano. Non manca poi un tocco di autoironia sul tempo che passa: "Certo, non ho più vent’anni, ne ho quattro volte venti, ma mi preparo per un bonus di due", scherza. Il cantante ci tiene a lasciare un messaggio positivo ai suoi follower: "Lunga vita, grande salute e un bel carico di felicità a tutti voi", conclude, mandando un bacio virtuale.

A confermare che Al Bano è tutt’altro che in crisi fisica è anche l’annuncio del suo prossimo impegno artistico. Insieme a Romina Power, storica compagna di vita e di musica, si prepara a tornare in concerto: il primo appuntamento è previsto per il 24 maggio a Madrid, un evento atteso dai fan spagnoli e non solo. Un ritorno in grande stile, ma soprattutto carico della celebre ironia del cantante pugliese.

