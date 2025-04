La Volta Buona, Virginia Leoni (nipote di Lino Banfi) confessa la gravidanza choc: "Ero sicura che non sarebbe andata bene" Oggi in studio dalla Balivo si è presentata la figlia di Rosanna Banfi. E ha svelato i dettagli sul parto inatteso (per colpa di una malattia rara). Ecco cosa ha detto.

Oggi a La Volta Buona si è presentata Virginia Leoni, figlia di Rosanna e nipote di Lino Banfi. Una ragazza giovane e piena di vita, che ha raccontato alla Balivo, con parecchio coraggio, il suo difficile percorso per diventare madre. Virginia, infatti, ha reso bisnonno Lino Banfi lo scorso dicembre, ma a causa di una brutta malattia non avrebbe dovuto avere figli. Poi l’incontro con una dottoressa, che le ha cambiato letteralmente la vita. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Virginia Leoni a La Volta Buona, la confessione (choc) della nipote di Lino Banfi

Un lungo percorso, non privo di ostacoli, ha portato la adorata nipote di Lino Banfi a diventare mamma di Matilde lo scorso dicembre. Lei stessa, Virginia Leoni, lo ha raccontato oggi con dovizia di particolari nel salotto de La Volta Buona. Partendo dall’inizio. Cioè da quando a 27 anni le hanno diagnosticato una malattia imprevista. "Ho scoperto di essere in menopausa", ha spiegato Virginia, "dai controlli è emerso un valore basso di questo ormone e da lì è iniziato l’iter per capire che cosa fosse. La causa non l’abbiamo mai scoperta così come da quanto tempo c’era; la diagnosi era menopausa precoce".

Da quel momento, per la giovane nipote di Banfi è iniziato un percorso alternativo. Volto a trovare una soluzione che sembrava impossibile. Finché Virginia, per puro caso, non ha incontrato una dottoressa che si occupava proprio di fecondazione assistita. E allora ha deciso di provare la strada per diventare madre grazie alla donazione di ovuli. "Il primo tentativo a dicembre 2023 è andato male", ha detto Virginia alla Balivo, "la possibilità che non si riesca c’è sempre. La seconda volta a febbraio l’ho presa peggio perché restava solo un ovulo".

Il supporto del marito e la gioia più grande per Virginia Leoni

Nel frattempo, però, Virginia Leoni ha potuto contare sul supporto (e sull’amore) che arrivava dal marito. "Mio marito come la prendeva? Non ne parlavamo più di tanto, per fortuna c’era il lavoro a distrarci molto; in questi casi aiuta", ha proseguito l’ospite di Caterina Balivo. Poi c’è stato l’ultimo tentativo, quello decisivo: "Quando ho fatto il terzo tentativo ero sicura che non sarebbe andata bene e che avremmo dovuto ricominciare tutto daccapo…Invece la terza volta è andata!".

È nata la piccola Matilde, quindi. Per la gioia di tutta la famiglia e di Lino Banfi, che quando ha ricevuto la notizia era al cimitero a salutare la sua defunta moglie Lucia. Ma i mesi successivi al parto, per colpa di qualche hater di troppo, non sono stati semplicissimi per Virginia. Qualcuno le ha addirittura scritto: "In realtà non sei la madre". Un attacco insensato, che ha ferito parecchio la Leoni e l’ha spinta a replicare con forza: "Quando hanno toccato quel tasto non l’ho presa bene, così ho deciso di sfogarmi sui social…". Ma insomma, nonostante gli attacchi imprevisti, la storia ha comunque avuto un lieto fine.

