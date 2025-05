Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier chiude con l'ex Jerry Calà, Fialdini ospita Adriano Pappalardo Nelle puntate del 18 maggio di Domenica In e Da noi a ruota libera, Venier invita Venditti e Calà, Fialdini sta con Izzo, Tognazzi e Bresca: le anticipazioni

Nel pomeriggio di domenica 18 maggio 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo delle nuove puntate di Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa, e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 18 maggio.

Domenica In, le anticipazioni del 18 maggio 2025, tutti gli ospiti della puntata: Mara Venier chiude con Jerry Calà

La puntata di Domenica In, l’ultima della 49esima edizione, vedrà protagonista il cantautore Antonello Venditti, già annunciato da Mara Venier nella penultima puntata del programma e pronto a presentare il nuovo tour dedicato ai 40 anni della celebre canzone Notte prima degli esami. L’artista, inoltre, ripercorrerà la sua carriera artistica attraverso alcuni dei brani che lo hanno reso famoso, tra cui Alta marea e Dalla pelle al cuore. Non solo, perché tra gli ospiti di ‘zia Mara’ ci sarà anche l’ex Jerry Calà il quale, oltre a parlare dei suoi anni passati tra cinema e cabaret, canterà, accompagnato dall’orchestra del programma, successi come Maracaibo e Io, vagabondo. Non mancherà occasione, come già successo nelle precedenti ospitate di Calà a Domenica In, per ricordare i vecchi trascorsi tra Mara e Jerry. I due, infatti, furono protagonisti di un amore travolgente agli inizi degli anni ’80 culminato nel matrimonio celebrato a Las Vegas nel 1984. Tre anni dopo, però, si separarono pare a causa di un tradimento di Calà con un’altra donna. Il divorzio però non ha guastato il loro rapporto e oggi Mara Venier e Jerry Calà sono grande amici, anche se la conduttrice – con tanta ironia – ogni volta che lo ospita non perde occasione per punzecchiare il suo ex riguardo alle ‘scappatelle’ che si è concesso durante il loro matrimonio.

Teo Teocoli e Massimo Boldi, invece, porteranno nel salotto di Domenica In alcuni divertenti sketch per omaggiare il locale "Derby" di Milano, importante perché è lì che artisti come Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Diego Abatantuono, insieme a tanti altri volti celebri, hanno cominciato il loro percorso e sono cresciuti professionalmente. Per quanto riguarda la musica, infine, l’ex leader dei The Rokes, Shel Shapiro, si esibirà con un brano dei Beatles del 1966, Eleanor Rigby. Una volta terminate le interviste, Mara Venier, come ogni anno, non mancherà di ringraziare e salutare il pubblico e tutti coloro che hanno lavorato con lei, anche dietro le quinte. Ricordiamo inoltre che – secondo un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore – la conduttrice dovrebbe restare al timone di Domenica In per almeno un’altra stagione.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 18 maggio 2025

Stando alle anticipazioni del 18 maggio 2025, a Da noi… a ruota libera Francesca Fialdini ospiterà i coniugi Simona Izzo e Ricky Tognazzi per presentare Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia, il film che hanno diretto insieme ed è approdato nelle sale italiane lo scorso 15 maggio. La pellicola racconta la storia d’amore tra Francesca Morvillo e il Magistrato Giovanni Falcone. In studio, ci sarà anche spazio per il cantante Adriano Pappalardo, un artista poliedrico che si è fatto strada anche al cinema e in televisione. Inoltre, non mancherà Rossella Brescia, pronta a raccontare la sua carriera, iniziata come ballerina e proseguita tra televisione, cinema, teatro e radio.

Al termine della puntata avremo modo di ascoltare anche le storie di Raffaella Brogi, una magistrata single che da anni lotta per adottare un bambino straniero, e Francesca Fornario, una giornalista e mamma sola che parlerà dell’adozione speciale di un bambino ucraino, oggi un diciottenne amato.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 18 maggio 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

