Amici Serale, anticipazioni: doppio addio, Malgioglio perfido e tra Celentano e Lettieri finisce male Oggi sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 inizia la fase finale del talent: la nuova giuria con Amadeus ed Elena D’Amario, ospiti, sfide e spoiler

Si parte con il Serale di Amici 24. Oggi sabato 22 marzo 2025, infatti, va in scena la prima puntata della fase finale del talent show. Divisi in squadre, dopo tanta attesa gli allievi della scuola di Maria De Filippi sono pronti a darsi battaglia a suon di sfide di danza e canto per arrivare a giocarsi la vittoria di questa 24esima edizione del programma. Come emerso dalle anticipazioni diffuse dopo le registrazioni, il Serale inizierà subito con tantissime novità (a partire dalla giuria), sorprese e colpi di scena. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle classifiche agli ospiti fino agli spoiler.

Anticipazioni Amici 24 Serale (oggi 22 marzo): le novità e gli ospiti di Maria De Filippi

L’attesa è finita e oggi sabato 22 marzo 2025 – in prima serata su Canale 5 – inizierà il Serale di Amici 24. Questa sera andrà infatti in scena la prima puntata della fase finale e Maria De Filippi è pronta a battagliare con Carlo Conti negli ascolti tv puntando anche e soprattutto sulle novità. Svelato il nuovo regolamento, infatti, stasera verrà presentata la nuova giuria del talent show, vale a dire l’inedito terzetto composto da Cristiano Malgioglio (confermato per la terza edizione consecutiva), la new entry Amadeus e il ritorno di Elena D’Amario nelle vesti di giudice.

Le squadre del Serale – come detto – sono già state formate: nel team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Alessia, Daniele, Chiara, Antonia, Jacopo Sol e Chiamamifaro, mentre con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ci sono Francesco, Asia, Senza Cri e Luk3. Deborah Lettieri e Anna Pettinelli punteranno invece su Francesca, Raffaella, Nicolò e Trigno (ma non su Dandy, costretto al ritiro per un infortunio).

In occasione della puntata di debutto della fase finale di questa 24esima edizione di Amici non mancheranno anche alcuni super-ospiti: in studio ci saranno Sabrina Ferilli (che presenterà un nuovo film) e Gazzelle, oltre ad Alessandro Siani, presto conduttore di LOL al posto di Fedez.

Cosa succederà nella prima puntata (spoiler)

Il Serale di Amici 24 si aprirà con la sfida tra la squadra di Zerbi-Celentano e quella di Cuccarini-Lo. La prima manche si chiuderà con un’eliminazione diretta: si esibiranno Jacopo Sol contro Francesco, Alessia contro Luke, Antonia contro Senza Cri e sarà la squadra di Zerbi e Celentano. Il ballottaggio finale tra Francesco, Luke e Asia condannerà quest’ultima all’addio. Maria De Filippi, tuttavia, stupirà tutti offrendo alla ballerina di continuare la sua avventura nello show nel nuovo ruolo di professionista, una mossa destinta a creare polemiche. Spazio poi alla doppia sfida Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri (finita 2 a 0), che manderà al ballottaggio Francesca e Vybes. Il secondo eliminato verrà svelato solo sul finale di puntata, anche se alcuni rumors sul web svelano che a lasciare il programma potrebbe essere il cantante.

Grande attesa anche intorno al guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano, che ha portato una foto di Francesca per dimostrare che la ballerina è in grado di eseguire l’esercizio da lei proposto. La scena non è ovviamente andata giù a Deborah Lettieri e neanche ad Anna Pettinelli, che si è presa la sua ‘rivincita’ con Nicolò nella sfida lanciata da Zerbi. La loro squadra è finita nel mirino delle critiche anche di Cristiano Malgioglio, che si è lamentato di TrigNo facendo molto discutere. Tra le file dei professionisti, inoltre, vedremo il ritorno di Francesca Tocca, reduce dalla rottura con l’ex prof Raimondo Todaro: la showgirl, che lo scorso settembre aveva lasciato lo show a causa della mancata conferma dell’ormai ex compagno, a partire da stasera rientrerà nel corpo di ballo.

Quando e dove vedere Amici (sabato 22 marzo 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

