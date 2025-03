Amici 24, allieva si ribella (in lacrime) alla prof Lettieri: la colpa è di Alessandra Celentano Francesca ha deciso di raccogliere il nuovo guanto di sfida e di affrontare la sfida nonostante le proteste della maestra: “Mi sento in dovere di accettare”

Ripensamenti e nuove sfide ad Amici 24. Nel corso del daytime di oggi lunedì 17 marzo 2025, infatti, si è tornati a parlare del guanto di sfida per Francesca lanciato da Alessandra Celentano e rifiutato da Deborah Lettieri. L’allieva ha infatti deciso di raccogliere la sfida e di mettersi alla prova alla sbarra nonostante le proteste della maestra, che continua non ritenere il guanto "equo". Scopriamo cos’è successo al talent show di Maria De Filippi e tutti i dettagli.

Amici 24, Alessandra Celentano rilancia il guanto di sfida

La nuova settimana di Amici 24 (l’ultima prima dell’inizio del Serale, in programma il prossimo 22 marzo) si è aperta con il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano. La maestra ha voluto mettere alla Francesca Bosco che, almeno inizialmente, ha rifiutato. L’allieva ha infatti seguito i consigli di Deborah Lettieri, che non ha ritenuto il guanto contro Chiara non "equo" per la sua studentessa e pensato solo per una ballerina classica che ha studiato in accademia.

In casetta, tuttavia, Maria De Filippi ha rinnovato la sfida lanciata da Alessandra Celentano. Quest’ultima ha infatti scritto una lettera, rilanciando il guanto e rivolgendosi direttamente a Francesca. ""Francesca, ti voglio chiarire alcuni punti: i guanti di sfida sono dati per mettere in risalto al massimo le capacità del proprio allievo, mentre chi lo riceve si presuppone che lo possa eseguire ma non certo meglio di chi lo lancia. Mi sembra un concetto banale e ovvio. I passi che sono richiesti alla sbarra li fai da sempre, da quando eri piccolina e anche qui ad Amici la lezione alla sbarra la fai almeno tre volte alla settimana visto che il è pane quotidiano per ogni danzatore" ha spiegato la professoressa, invitando l’allieva a cimentarsi nella gara: "Francesca, sai molto che sai bene che il tuo stile modern ha la stessa tecnica base del classico altrimenti non potresti fare quello che fai nel tuo stile. Se il problema è chiamarlo classico possiamo chiamarlo neo classico". La coach si è anche concessa una frecciata nei confronti di Deborah Lettieri: "La verità è che non ci sono scuse se non l’uso delle punte (che puoi non usare), ma la tua prof credo abbia deciso di non accettare per non fare brutta figura". Alessandra Celentano ha quindi rilanciato la sfida: "Ti dò la possibilità di farlo con le mezze, mentre Chiara con le punte, ricordo a te e alla tua insegnante che se non lo prepari e la giuria lo riterrà equo, perderai un passo a tavolino"

La decisione di Francesca (nonostante Deborah Lettieri)

Francesca, questa volta, ha deciso di accettare la sfida lanciata da Alessandra Celentano: "Lo faccio, mi dispiace solo per la figura di me**a che farò" la confessione amara dell’allieva, scoppiata in lacrime una volta in casetta. A nulla sono valse le ‘proteste’ di Deborah Lettieri. "Per me questa coreografia serve un backgroud di classico, ti stai facendo influenzare" ha detto la maestra, accettando comunque la decisione della sua allieva: "Detto questo, capisco il tuo punto di vista… e se vuoi affrontarlo non ti fermo". "Mi sento in dovere di accettare" ha spiegato Francesca, riflettendo: "Voglio far perdere il punto alla squadra facendo il compito o senza farlo?". La coreografia andrà dunque ins cena sabato prossimo, in occasione della prima puntata del Serale.

