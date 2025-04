Amici 24 Serale, rivoluzione storica: nuove squadre per salvare Lettieri e Cuccarini. Cosa succederà Con Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri rimaste senza allievi per la fase finale del talent la produzione avrebbe deciso di passare a soli due team: l’indizio

Cambia tutto ad Amici 24. Dopo la doppia eliminazione della quinta puntata andata in scena lo scorso sabato (che ha visto l’uscita di scena di Francesca e Senza Cri), infatti, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi per la fase finale del talent show di Canale 5. Maria De Filippi e la produzione avrebbero dunque deciso di rimescolare le carte e passare a sole due squadre. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 24 Serale: come cambiano le squadre

Lo scorso sabato – come detto – Francesca e Senza Cri sono state eliminate e costrette a lasciare la scuola di Amici. La prima ha ricevuto due importanti proposte di lavoro, Senza Cri è stata invece consolata dalla toccante lettera di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, tuttavia, è rimasta ufficialmente senza allievi per la restante parte del Serale del talent show, al pari di Deborah Lettieri. A poche settimane dalla finalissima di questa 24esima edizione (che andrà in scena il prossimo 18 maggio), dunque, Maria De Filippi avrebbe optato per una rivoluzione. La conduttrice e padrona di casa avrebbe deciso di cambiare le squadre del Serale, una decisione senza precedenti per il suo programma.

Stando ad alcuni spoiler emersi sui social, infatti, Amici 24 passerà a due soli team. L’indizio è arrivato sul profilo Instagram di alcuni professionisti del programma attraverso alcune foto (poi prontamente rimosse) in cui si potevano vedere solo due squadre: quella formata da Rudy Zerbi e Alessandro Celentano e un team con i restanti quattro professori, vale a dire Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Non ci sono ancora informazioni sul funzionamento dello show, che a questo punto dovrebbe prevedere la sfida tra le stesse squadre ogni puntata, a partire dalle prossime registrazioni che si terranno giovedì. La puntata, invece, andrà regolarmente in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Gli allievi della scuola di Maria De Filippi

In gara – ricordiamo – la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano può ancora contare su Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia. I cantanti Nicolò e TrigNo (dopo essersi salvato al ballottaggio finale) sono nel team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, mentre con l’eliminazione di Senza Cri Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono rimasti solo con il ballerino Francesco.

