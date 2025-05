Amici 24 Serale, le anticipazioni: doppia eliminazione e il ritorno di Fedez, Clara e Michele Bravi Oggi sabato 3 maggio 2025 va in scena la settima puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi in prima serata su Canale 5: ospiti, news e spoiler

La sfida entra nel vivo e gli allievi di Amici 24 puntano a un posto in semifinale. Oggi sabato 3 maggio 2025, infatti, va in scena la settima puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi, l’ultimo (decisivo) appuntamento prima della semifinale che stabilirà chi si giocherà la vittoria di questa 24esima edizione il prossimo 18 maggio. Alla giuria, come sempre, ci saranno Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno ospiti e soprattutto grandi ritorni, oltre a una doppia eliminazione destinata a cambiare le sorti del programma. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle manche ai ballottaggi fino agli spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti di Maria De Filippi

Nessuna "vacanza" del 1° maggio per Maria De Filippi e gli allievi della scuola di Amici 24, che ieri sono tornati per le registrazioni della settima puntata del Serale. Stando alle prime anticipazioni emerse su SuperGuida Tv, non mancheranno le sorprese, dagli ospiti fino ad alcune accesissime sfide e una doppia eliminazione. Alla giuria ritroveremo ovviamente Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. In gara, invece, dopo il passaggio a due squadre ci saranno Antonia, Jacopo Sol, Daniele, Chiara e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre nel nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono rimasti TrigNo, Nicolò e Francesco.

Tra gli ospiti della serata ci saranno tantissimi grandi ritorni, a partire da Michele Bravi. L’ex giudice di Amici tornerà in studio da Maria De Filippi per presentare un brano composto per la colonna sonora di un cortometraggio girato insieme a Lino Banfi. Stasera ci saranno anche Fedez e Clara, che canteranno il loro nuovo singolo "Scelte stupide".

Le sfide: cosa succederà nella quinta puntata (spoiler)

Stando alle anticipazioni diffuse sul web dopo le registrazioni, la settima puntata del Serale di Amici 24 si aprirà con un’eliminazione. Dopo essersi "rifiutato" di votare all’ultimo ballottaggio, infatti, Cristiano Malgioglio dovrà decidere chi lascerà la scuola tra TrigNo e Chiara. La ballerina sarà eliminata, ma Maria De Filippi la sorprenderà con una proposta inattesa. Spazio poi alla sfida vera e propria, con la prima manche che vedrà il confronto tra Antonio, Daniele e Jacopo, con quest’ultimo primo eliminato provvisorio. La seconda verrà vinta da team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Francesco finirà al ballottaggio), mentre la terza e ultima manche vedròà la vittoria di TrigNo. Al ballottaggio finale troveremo quindi Alessia, Jacopo Sol e Francesco, che si salverà per primo. Gli altri due dovranno rientrare in casetta prima di scoprire il loro destino nel programma. Spazio, ovviamente, anche ai guanti di sfida tra prof, con la vittoria di Lorella Cuccarini su Anna Pettinelli nei panni di Madonna con tanto di entrata spettacolare.

Quando e dove vedere Amici (sabato 3 maggio 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

