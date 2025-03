Amici 24 Serale, anticipazioni: eliminazione choc e due big in bilico. Esplode la sfida clamorosa tra prof Oggi sabato 29 marzo 2025 va in onda il secondo appuntamento della fase finale in prima serata su Canale 5: ospiti, sfide e spoiler

Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 24. Oggi sabato 29 marzo 2025, infatti, va in onda la seconda puntata della fase finale del talent show. Nuove sfide e un’altra eliminazione; chi lascerà la scuola di Maria De Filippi? In giuria tornano Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno gli ospiti. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle classifiche agli ospiti fino agli spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti di Maria De Filippi (oggi 29 marzo)

Riparte il Serale di Amici 24, che torna in onda oggi sabato 29 marzo 2025 su Canale 5. Maria De Filippi è pronta a condurre la seconda puntata finale del talent show e rinnovare la sfida con Carlo Conti negli ascolti tv della prima serata del sabato. Al tavolo della giuria siederanno Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. In gara ritroveremo invece Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara, Chiamamifaro e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, oltre TrigNo, Nicolò, Francesca e Raffaella in quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Dopo l’eliminazione di Asia e Vybes (e il ritiro di Dandy), invece, nel team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono rimasti Senza Cri, Luk3 e Francesco.

In occasione della seconda puntata del Serale della 24esima edizione di Amici non mancheranno anche alcuni ospiti. In studio ci saranno infatti Tananai, che presenterà il suo nuovo singolo "Alibi", e Barbara Foria, che si cimenterà in un nuovo, divertente, monologo sulla vita quotidiana tra uomini e i tanto "temuti" carboidrati.

Le sfide: cosa succederà nella seconda puntata (spoiler)

Il secondo appuntamento del Serale di Amici 24 darà ovviamente il via a tantissime nuove sfide. Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni e diffuse da SuperGuidaTv, la prima sarà quella tra la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Si esibiranno Luk3 contro Nicolò, Senza Cri contro Raffella e TrigNO contro Luk3; la prima manche verrà vinta da Pettinelli e Lettieri e Luk3 finirà a rischio eliminazione. La seconda sfida sarà tra Zerbi-Celentano e nuovamente Pettinelli-Lettieri: Antonio batterà TrigNo e Nicolò vincerà contro Chiara, così come Francesca contro Chiamamifaro, che finirà al ballottaggio. La terza e ultima manche metterà in sfida le stesse squadre e a finire al ballottaggio (dove la prima a salvarsi sarà Chiamamifaro) sarà Raffaella. Quest’ultima si giocherà la permanenza nella scuola di Maria De Filippi contro Luk3: chi verrà eliminato? Secondo le anticipazioni questa puntata prevederà una sola eliminazione. Spazio poi al guanto di sfida dei prof, dove a vincere la gara (a tema "sensualità") sarà Rudy Zerbi.

Quando e dove vedere Amici (sabato 29 marzo 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

