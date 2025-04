Amici 24 Serale, anticipazioni: un'eliminazione choc, Amadeus batte tutti e bacio hot di Elena D’Amario Oggi sabato 12 aprile 2025 quarto appuntamento della fase finale del talent show di Maria De Filippi in prima serata su Canale 5: ospiti, ballottaggi e spoiler

Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 24. Oggi sabato 12 aprile 2025, infatti, va in scena la quarta puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Alla giuria, come sempre, ci saranno Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno anche ospiti, sorprese e sfide inedite fino ad arrivare a una nuova, decisiva, eliminazione. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle manche ai ballottaggi fino agli spoiler.

Amici 24 Serale (12 aprile): le anticipazioni di stasera e gli ospiti di Maria De Filippi

Oggi sabato 12 aprile 2025 torna in onda su Canale 5 il Serale della 24esima edizione di Amici. Maria De Filippi conduce il quarto appuntamento della fase finale del programma e sfida per l’ultima volta Carlo Conti e Ne Vedremo delle Belle, costretto a chiudere i battenti per gli ascolti deludenti del sabato sera contro il seguitissimo talent Mediaset (al suo posto arriverà Marco Liorni). Le registrazioni della quarta puntata si sono già tenute e su Superguida Tv sono già emerse le prime anticipazioni. In giuria, naturalmente, ritroveremo Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. In gara ci saranno invece Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara, Chiamamifaro e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; TrigNo, Nicolò e Francesca in quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Dopo l’eliminazione di Luk3, invece, nel team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono rimasti solo Senza Cri e Francesco.

Questa sera, ovviamente, non mancheranno gli ospiti. In studio da Maria De Filippi ci saranno infatti Franco 126, che ha recentemente pubblicato il suo ultimo album Futuri Possibili, e Sangiovanni, che tornerà ad Amici (si classificò secondo nella 20esima edizione, vinta da Giulia Stabile) per cantare il suo nuovo singolo "Luci allo Xeno" dopo una lunga pausa dalla musica per problemi di natura personale. Per smorzare la tensione della gara torneranno anche i Panpers, il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, che ogni giovedì conducono Only Fun – Comico Show sul Nove con Belen Rodriguez.

Le sfide: cosa succederà nella seconda puntata (spoiler)

Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida Tv, la quarta puntata del Serale di Amici 24 si aprirà con la sfida ad alta tensione tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I ‘CuccaLo’ avranno la meglio grazie a Senza Cri e alla doppia esibizione di Francesco in un guanto sulla versatilità: al ballottaggio finale finiranno Alessia, Chiara e Daniele, con quest’ultimo primo eliminato provvisorio. La seconda manche vedrà protagoniste le stesse squadre, ma questa volta Celentano e Zerbi vinceranno e Senza Cri finirà al ballottaggio, affondata anche dai commenti negativi di Cristiano Malgioglio. La terza e ultima manche vedrà la sfida tra il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e gli ‘ZerbiCele’. Al ballottaggio finiscono tre cantanti: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. Chiamamifaro è la terza eliminata provvisoria e si giocherà il tutto per tutto e la permanenza nella scuola di Maria De Filippi contro Senza Cri, dal momento che Daniele sarà il primo a riuscire a rientrare in gioco. Stando ad alcune voci sarebbe Chiamamifaro, invece, l’eliminata della quarta puntata. Spazio poi al guanto di sfida tra prof, che stavolta si esibiranno con i giudici del Serale: Rudy Zerbi con Elena D’Amario (ci sarà anche un bacio a fine esibizione), Malgioglio con Anna Pettinelli, Amadeus con Lorella Cuccarini. Gli altri 3 prof giudicheranno le performance e a trionfare sarà Amadeus.

Quando e dove vedere Amici (sabato 12 aprile 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

