Riparte la gara del Serale di Amici 24. Oggi sabato 19 aprile 2025, infatti, va in scena la quinta puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Alla giuria, come sempre, Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno ospiti, sorprese, litigi e sfide spettacolari in una serata che prevede una doppia eliminazione. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle manche ai ballottaggi fino agli spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata (stasera 19 aprile)

Nessuna pausa per il weekend di Pasqua: Amici 24 tona in onda oggi sabato 19 aprile in prima serata su Canale 5 con quella che sarà la quinta puntata del Serale, la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Le registrazioni si sono già tenute e, stando alle prime anticipazioni diffuse da Superguida Tv, non mancheranno le sorprese. Alla giuria ci saranno ovviamente Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. In gara, invece, dopo l’eliminazione di Chiamamifaro ritroveremo Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; TrigNo, Nicolò e Francesca in quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Nel team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono rimasti Senza Cri e Francesco.

L’ospite di questa sera sarà Giordana Angi, che presenterà il suo ultimo singolo "Piano piano". La cantante classe 1994 tornerà in studio da Maria De Filippi a quasi 6 anni dalla finalissima della 18esima edizione, in cui si classificò seconda (alle spalle di Alberto Urso) vincendo il Premio della Critica.

Le sfide: cosa succederà nella quinta puntata (spoiler)

Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni, la quinta puntata del Serale di Amici 24 si aprirà con la sfida ad alta tensione tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Alessia vincerà sia contro Nicolò che contro TrigNo, mentre il guanto di sfida di Chiara contro Francesca verrà annullato dal momento che il giudice Cristiano Malgioglio si rifiuterà di scegliere. Francesca finirà così al ballottaggio finale, lasciando poi spazio alla seconda manche che vedrà le stesse squadre coinvolte e un’altra sconfitta per le PettiLetti e l’eliminazione diretta di Francesca Bosco, che però riceverà ben due proposte di lavoro per continuare il suo sogno nel mondo della danza. La terza e ultima manche sarà la sfida tra la squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo un acceso confronto tra la prof. Celentano e Lo, saranno ancora gli ZerbiCele a vincere. SenzaCri finirà a rischio eliminazione e se la vedrà con TrigNo. Secondo quanto svelato dal sito LolloMagazine, il secondo eliminato della puntata di oggi di Amici Serale sarà Senza Cri, condannata all’addio al termine di una sfida serratissima (come previsto dalla prof Lorella Cuccarini nel daytime di ieri). Spazio anche al guanto di sfida tra professori, vinto da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri con un’esibizione incredibile in un Can Can in cui Anna è stata "sparata" da un cannone.

Quando e dove vedere Amici (sabato 19 aprile 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

