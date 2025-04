Amici 24 Serale, anticipazioni: due incidenti, De Filippi provoca un allievo, Amadeus sceglie tra Zerbi e Pettinelli Oggi sabato 5 aprile 2025 va in onda il terzo appuntamento della fase finale in prima serata su Canale 5: ospiti, sfide, ballottaggi e spoiler

Riparte la gara del Serale di Amici 24. Oggi sabato 5 aprile 2025, infatti, va in onda la terza puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Alla giuria ci saranno Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma non mancheranno ospiti, sorprese e gli ormai immancabili e accesissimi confronti tra professori. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle sfide ai ballottaggi fino agli spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti di Maria De Filippi

Terzo appuntamento del Serale di Amici 24, che torna in onda oggi sabato 5 aprile 2025 su Canale 5. Maria De Filippi sfida Carlo Conti e Ne Vedremo delle Belle con l’attesissima terza puntata, di cui si sono già tenute le registrazioni. Al tavolo della giuria ritroveremo Cristiano Malgioglio, Amadeus (secondo alcune indiscrezioni pronto a tornare in pianta stabile in Mediaset) ed Elena D’Amario. In gara ci saranno invece Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara, Chiamamifaro e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, oltre TrigNo, Nicolò e Francesca in quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Dopo l’eliminazione di Asia e Vybes (e il ritiro di Dandy), invece, nel team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono rimasti Senza Cri, Luk3 e Francesco.

In occasione della terza puntata del Serale della 24esima edizione di Amici gli ospiti della serata saranno Alessandra Amoroso e i Panpers, il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. La cantante, vero e proprio simbolo del talent di Maria De Filippi, torna a pochi giorni dall’anniversario della sua vittoria nell’ottava edizione di sedici anni fa per presentare il suo nuovo singolo "Cose Stupide".

Le sfide: cosa succederà nella terza puntata (spoiler)

La terza puntata del Serale di Amici 24 prevede ovviamente tante nuove sfide. La prima sarà quella (agguerritissima, dopo le recenti tensioni) tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Al ballottaggio finiranno TrigNo, Francesca e Nicolò. La seconda manche vedrà il duello tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Lo, che costerà il ballottaggio a Chiamifaro, Chiara e Daniele. Chiara sarà la prima a salvarsi al ballottaggio finale, ma si infortunerà a un piede dopo essere scivolata su alcuni coriandoli durante l’esibizione. Nel corso di quest’ultima ci sarà anche un bacio tra la ballerina e il professionista, episodio che porterà Maria De Filippi a ‘stuzzicare’ TrigNo: "Dov’è finito lo sbruffone dell’inizio?". Curiosità: anche l’ospite della serata Alessandra Amoroso sarà protagonista di una rovinosa caduta in studio. Spazio poi ai guanti di sfida, che porterà all’ennesimo battibecco tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sulla ‘potenza vocale’ di Nicolò e Antonia. I due prof hanni fatto scintille e nella loro diatriba interverrà Amadeus, che prenderà posizione in maniera netta. A rischio eliminazione ci saranno dunque TrigNo e Luk3. Chi di loro dovrà abbandonare la scuola?

Quando e dove vedere Amici (sabato 5 aprile 2025)

Il Serale di Amici 24 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

