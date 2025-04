Amici 24 Serale, anticipazioni: lite furiosa tra due prof, Malgioglio si ribella e svolta storica nel regolamento Oggi, sabato 26 aprile 2025, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la sesta puntata del serale di Amici 24: ospiti, ballottaggi e spoiler.

Che sabato sera sarebbe senza Amici? Anche oggi, 26 aprile 2025, andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 24, talent condotto da Maria De Filippi. Alla postazione dei giudici troviamo Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus ma, come di consueto, non mancheranno ospiti, sorprese, gare accompagnate da coreografie mozzafiato e, soprattutto, i litigi tra alcuni professori. Appuntamento imperdibile stasera, in prima serata, su Canale 5. Vediamo insieme tutte le anticipazioni: manche, ballottaggi, battibecchi e spoiler.

Amici 24 Serale: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata (stasera 26 aprile)

Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 24, che torna in onda oggi, sabato 26 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, con la sesta puntata di questa edizione. Ovviamente, le registrazioni sono state già effettuate e, stando a quanto riportato da Superguida Tv, è stata una serata piena di sorprese e tante emozioni. I giudici sono: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus; gli allievi rimasti, invece (dopo l’eliminazione di Francesca e Senza Cri) sono: Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; TrigNo, Nicolò (allievi di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri) e Francesco (allievo di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) si sono uniti con una svolta storica nel regolamento del programma e hanno formato un’unica squadra, i Petti-Lo.

Gli ospiti della serata saranno Holden, ex allievo del programma, che canterà il nuovo singolo Amour, e Achille Lauro, il quale porterà sul palco la canzone presentata a Sanremo 2025, Incoscienti giovani.

Le sfide: cosa succederà nella sesta puntata (spoiler)

Stando alle anticipazioni (di Superguida Tv) emerse dopo le registrazioni, la sesta puntata del Serale di Amici, nella prima manche, gli Zerbi-Cele vincono il boccino e affrontano la squadra avversaria formata dalla Pettinelli, Lettieri, Cuccarini ed Emanuel Lo. Francesco sfida Antonia, ma è lei a vincere. Alessia sfida TrigNo, la ballerina vince con una coreografia ispirata al Trono di Spade. Nicolò sfida Daniele, e quest’ultimo vince. Alla fine, gli Zerbi-Cele scelgono i tre membri della squadra avversaria da mandare al ballottaggio, e Nicolò viene eliminato provvisoriamente. Nella seconda manche, i Petti-Lo vincono e portano avanti la squadra di Francesco e TrigNo. TrigNo sfida Antonia e Jacopo Sol, il duo degli Zerbi-Cele vince. Sempre TrigNo fa un’altra sfida, questa volta contro Daniele, e ha vinto il cantante. Francesco vince il guanto di sfida contro Daniele. Gli Zerbi-Cele perdono e, al ballottaggio per l’eliminazione, finisce Chiara, dopo la sfida con Jacopo Sol e Antonia.

Nella terza manche, Antonia sfida Francesco e vince. TrigNo vince contro Daniele, mentre Jacopo Sol supera Francesco (SuperGuida TV e Amici News precisano che si tratta di un’anticipazione da prendere con le pinze, perché ci sarebbero dei dubbi.) I Petti-Lo perdono e Francesco e TrigNo si esibiscono di nuovo. Nicolò si salva subito, mentre TrigNo e Chiara finiscono al duello finale. TrigNo canta Cento sigarette e, alla fine, la sfida finale vede il ballottaggio tra i due fidanzati. Malgioglio dice di non voler votare, ma Maria De Filippi gli dice che se gli altri due giudici hanno votato entrambi per la stessa persona, non ci sarebbero stati problemi per la sua richiesta (di non votare). In caso contrario Malgioglio avrebbe dovuto fare la sua scelta. Tuttavia, la decisione finale viene presa solo più tardi in casetta, dove si scopre chi viene eliminato.

Il ricordo di Papa Francesco ad Amici 24

Prima dell’avvio della gara, è stato trasmesso un video di Papa Francesco contenente un messaggio rivolto a tutti i giovani. Si tratta di una dedica risalente al 2013, riproposta appositamente in occasione della giornata di lutto per i funerali del Santo Padre.

Quando e dove vedere Amici 24 (sabato 26 aprile 2025)

Potrete seguire il Serale di Amici 24 stasera in tv, su Canale 5, alle 21:20, circa. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

