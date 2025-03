Amici 24, ore di tensione: un ballerino si ritira in lacrime e Rudy Zerbi manda in crisi Senza Cri Dandy ha salutato i compagni di avventura del talent show di Maria De Filippi a un passo dal Serale: un problema fisico lo costringe a fermarsi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Colpi di scena e brutte notizie a un passo dal Serale di Amici 24. Come comunicato nella puntata del daytime andata in onda oggi giovedì 20 marzo 2025, infatti, Dandy non potrà prendere parte alla fase finale del talent show e lascerà la scuola di Maria De Filippi. Spinta da Lorella Cuccarini, intanto, Senza Cri ha deciso di accettare il guanto di sfida lanciata da Rudy Zerbi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24, Dandy costretto lasciare il talent show di Maria De Filippi: perché

A pochissimi giorni dall’inizio del Serale di Amici 24 in programma il prossimo 22 marzo in prima serata su Canale 5 (oggi si terranno le registrazioni, in cui verrà svelata l’identità del terzo membro della giuria), un allievo è stato costretto a rinunciare in anticipo ai suoi sogni di gloria. Come reso noto durante la puntata del daytime di oggi giovedì 20 marzo 2025, infatti, Dandy dovrà lasciare la scuola e il talent show di Maria De Filippi. Il ballerino ha ricevuto la brutta notizia proprio a un passo dal via della fase finale, mentre si trovava in sala prove: "Non sto capendo nulla. Cavolo, eravamo arrivati, ma non è possibile. Com’è successo? No, non ci voleva e non lo accetto. Questo non doveva succedere, non può essere, non è reale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dandy è costretto a fermarsi a causa di un problema fisico che gli impedirà di proseguire la sua avventura ad Amici. Digerita (per quanto possibile) la batosta, il ballerino ha comunicato il suo addio anche ai compagni di scuola e dello show: "Cosa è successo? Che me ne devo andare a casa purtroppo. Vi volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qui. Voglio ringraziare tutto lo staff, a partire dagli autori, redazione, produzione, fonici, costumisti, sartoria, da chi ci cambia le batterie, chi ci controlla, i professori, i coreografi, il direttore artistico, i professionisti. Ringrazio ovviamente i miei compagni. A tutti voi devo tanto e dico un grazie" ha spiegato l’ormai ex allievo, che ha salutato il programma: "Ciao scuola, è stato davvero bello, ciao a tutti".

Senza Cri accetta il guanto di sfida di Rudy Zerbi (grazie a Lorella Cuccarini): cos’è successo

Il Serale di Amici 24 – come anticipato – è ormai alle porte e la fase finale del talent show di Maria De Filippi sta prendendo forma in attesa del debutto fissato per sabato prossimo. Se, da un lato, c’è tanta curiosità attorno alla giuria (come terzo giudice salgono le quotazioni di Elena D’Amario), dall’altro le prime sfide sono state annunciate. Dopo la sfida ‘impossibile’ lanciata da Alessandra Celentano e raccolta da Francesca, infatti, Senza Cri ha scelto di accettare il guanto lanciato da Rudy Zerbi. Dopo un’esitazione iniziale ("Non credo che sia equo, non voglio farmi umiliare") la giovane cantante è stata convinta da Lorella Cuccarini: "Non è che tu non possa cantare queste canzoni (…) le puoi cantare con la tua tonalità (…) è sbagliato rifiutare questo guanto e non c’è bisogno di fare i salti mortali, dobbiamo arrivare al cuore delle persone".

Potrebbe interessarti anche