Amici 24, cosa è successo: Chiamamifaro fuori, Elena D'Amario bacia Rudy Zerbi, ancora scintille Celentano- Lettieri Cosa è successo nella puntata di sabato 12 aprile del talent show guidato da Maria De Filippi: sfide, polemiche, chi è stato eliminato

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Quarto appuntamento serale con Amici 24 nella prima serata di sabato 12 aprile 2025 su Canale 5. Scopriamo cosa è successo nella puntata del talent show guidato da Maria De Filippi.

Ad avere il boccino a inizio della nuova puntata del talent show è la squadra Cucca-Lo che sfida gli Zerbi-Cele. Prima sfida tra giganti (e favoriti delle rispettive categorie): Francesco contro Antonia e vince la cantante. La seconda sfida è quella tra Alessia e Senza Cri e, forse a sorpresa vince la cantante. Poi è la volta del primo Guanto di Sfida, lanciato da Emanuel Lo per Daniele a confronto con Francesco. Vince Francesco e i tre ballerini del team Zerbi-Cele si giocano la possibilità di evitare il ballottaggio. Tra Chiara, Alessia e Daniele. La prima a rientrare in partita è Chiara. Al ballottaggio finisce Daniele.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo è la volta della sfida prof, che è questa volta una sfida combo prof-giudici. Le coppie che si esibiscono sono formate da Lorella Cuccarini e Amadeus, che si trasformano in Guè e Rose Villain, poi Rudy Zerbi con Elena D’Amario e, dulcis in fundo, Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio. A vincere è la prima coppia, ma a far più discutere è la seconda, con Elena D’Amario che, nel finale dell’esibizione sciocca un bel bacio sulla bocca a un’entusiasta Rudy Zerbi.

Seconda sfida è un bis della prima: Emanuel Lo e Lorella Cuccarini richiamano la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si parte con un confronto tutto canto, tra Senza Cri e Jacopo Sol (in duetto con Antonia) e il punto va a Jacopo. Poi, di nuovo scontro Francesco e Antonia. Punto al ballerino dei Cucca-Lo. Terza, decisiva sfida, tra Alessia e Senza Cri, il punto va al team Zerbi-Celentano e Francesco e Senza Cri vanno in sfida per evitare il ballottaggio, dove finisce la cantante.

Terza e ultima sfida tra il team Zerbi-Cele e quello Petti-Letti, e si inizia con l’atteso guanto tra Francesca e Chiara, vinto dalla seconda. Il Guanto era particolarmente atteso, per le polemiche scoppiate in settimane al momento dell’arrivo in casetta della durissima lettera della maestra Celentano che parlava di Francesca come "ballerina mediocre" che invece che progredire secondo lei è regredita e altre gentilezze che avevano mandato in crisi e fatto piangere la ragazza. Una situazione di tensione, aumentata dall’intervento della prof Deborah Lettieri, andata su tutte le furie, tanto che ha chiamato immediatamente la maestra per un confronto e poi le ha risposto platealmente attraverso dei cartelloni. Tensioni che ovviamente erano vive ancora questa sera e risolte con un chiarimento e addirittura un abbraccio (il miracolo di Maria) tra la maestra Celentano e Francesca che comunque ha perso la sfida con Chiara. Poi una sfida tra cantanti: Chiamamifaro contro Nicolò, vince la prima. Poi Jacopo Sol contro Trigno e Nicolò che vincono. A sfidarsi per salvarsi dal ballottaggio sono Jaccopo, Chiamamifaro e Antonia.

Chiamamifaro finisce al ballottaggio con Daniele e Senza Cri. Il primo ad essere salvato è Daniele. L’ultimo duello vede quindi protagoniste le cantante del team Zerbi-Celentano e della squadra Cuccarini- Lo. A dover abbandonare il talent è Chiamamifaro.

Potrebbe interessarti anche