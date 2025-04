Amici, pagelle: Elena D'Amario in lacrime (8), De Filippi insistente (5), Malgioglio si sveglia (7) Promossi e bocciati della puntata di sabato 5 aprile 2025 del talent show del sabato sera di canale 5

Sabato 5 aprile 2025 si celebra già la terza puntata del serale di Amici 24. Nello studio del talent show creato da Maria De Filippi si svolge una lunga serata di musica, danza, sfide e spettacolo, ecco come è andata.

I primi ad aprire le ostilità, per il terzo sabato consecutivo sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che fanno scendere la squadra delle Petti-Letti. Si inizia subito in quarta con una sfida tra giganti di canto, un guanto di sfida tra Antonia e Nicolò, ovvero due tra i preferiti della gara di canto, a vincere è la cantante della squadra Zerbi-Cele. Subito dopo Nicolò è di nuovo sul palco per cantare al piano "Rocket man" contro un jive di Alessia, a vincere è il cantante delle Petti-Letti. Terza sfida della prima manche tra Daniele e Trigno. A vincere è il ballerino. Trigno, Nicolò e Francesca devono quindi sfidarsi per capire chi andrà al ballottaggio finale rischiando l’eliminazione. A rientrare subito in gara è Nicolò, mentre al ballottaggio va Trigno.

Subito dopo è il momento del guanto di sfida tra i prof, che però riguarda solo Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, e il numero che devono eseguire è ispirato al tema "America Latina". A vincere è la grande ironia di Anna Pettinelli. Subito dopo è il momento della seconda manche che vede in sfida il team Zerbi-Cele contro i Cucca-Lo. Il primo duello è tra due pezzi da 90: Francesco contro Antonia. Ad avere la meglio è il ballerino. Subito dopo Jacopo contro Luk3 e vince Jacopo. Subito dopo è la volta della sfida tra i due ballerini Chiara e Francesco. Vince Francesco e al ballottaggio vanno i ragazzi del team Zerbi-Cele: Chiamamifaro, Daniele e Chiara. A rientrare subito è Daniele, mentre al ballottaggio finale va Chiara.

Arriva poi il momento della terza e ultima sfida: Cucca-Lo contro Zerbi-Cele. Si parte con il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo tra Daniele e Francesco e il punto va a lui. Poi SenzaCri contro Alessia e a vincere è la ballerina. Ultima sfida Antonia in duetto con Jacopo contro Francesco. A vincere è la squadra Zerbi Celentano. Si sfidano quindi SenzaCri, Luk3 e Francesco. A finire al ballottaggio con Chiara e Trigno è Luk3. Dopo le esibizioni, tornati i ragazzi in casetta, Maria De Filippi annuncia il nome dell’eliminato che è proprio Luk3, tra le lacrime di Alessia.

Scopriamo ora le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinti di meno, con le pagelle di Amici 24, relative alla puntata di sabato 5 aprile 2025.

Amici sabato 5 aprile 2025

Nicolò cresce ancora, voto: 9. Nicolò è stato sicuramente il grande protagonista di tutta la prima parte della serata, che è iniziato con un guanto di sfida contro Antonia. Il risultato di quel guanto ha fatto infuriare la sua prof Anna Pettinelli, e a ragione, perché il suo cantante è stato di grande intensità e infatti è sempre stato premiato come vincitore nelle successive due esibizioni. Certo è che Nicolò continua a crescere e si conferma anche stasera, tra i favoriti per la vittoria finale per la classe di canto.

Duetto Antonia e Jacopo, voto: 8. Una magia, quello che Antonia e Jacopo Sol sono riusciti a fare con le loro voci su Creep, il meraviglioso brano dei Radiohead, a cui hanno messo letteralmente le ali, armonizzando le loro vocalità così diverse e regalando mille colori a una canzone monumentale. Uno dei momenti più belli di questa terza puntata del serale di Amici 24.

Elena D’Amario, voto: 8. Anche questa sera, nel trio dei giudici, Elena D’Amario spicca per competenza, equilibrio, equità e per come argomenta, senza aggressività ma nemmeno superficialmente ogni giudizio. Poi, vederla anche in lacrime per la coreografia di Francesco su Combattente ci ha detto molto sul suo sincero coinvolgimento.

Malgioglio si è svegliato, voto: 7. Fino alla scorsa settimana ci siamo chiesti che fine avesse fatto Cristiano Malgioglio, visto che quello seduto sulla poltrona rossa dello studio di Amici sembrava solo una sbiaditissima imitazione, stasera invece abbiamo ritrovato il giudice che ha voglia di divertire e divertirsi, che gioca con le parole, che racconta i suoi soliti aneddoti incredibili (stasera è toccato a David Bowie, a Sophia Loren e a Rosemary Clooney a uscire dai suoi ricordi), e si sdilinquisce con Francesco. Insomma, il buon vecchio Malgioglio sembra essere tornato.

Trigno, voto: 7. Stasera Trigno finisce al ballottaggio, ma ci finisce accompagnato da un rumoroso coro di "noooo", dopo una serata che lo ha visto, di nuovo, protagonista. Anna Pettinelli dice pure di aver individuato "lo stile Trigno, tra pop e cantautorato", mentre il suo ragazzo va in scena e convince, presenta l’inedito autobiografico parlando di errori del passato e di come è riuscito a superarli, e infine, si ritrova a dover battersi con la sua Chiara durante il ballottaggio, agitatissimo per questo. Insomma, anche lui, grande protagonista di questa serata, e altro talento in crescita.

Daniele finalmente, voto: 7. Stasera vediamo finalmente anche Daniele, che si libera dall’emozione e letteralmente vola sul palco durante la prima esibizione, poi lo vediamo affrontare il proibitivo guanto di sfida contro Francesco sui virtuosismi e uscirne a testa alta, ringraziando Emanuel Lo per averlo stimolato a fare qualcosa di diverso. Ottimo.

Anna Pettinelli, voto: 7. In questo terzo appuntamento del serale di Amici 24 abbiamo molto apprezzato anche Anna Pettinelli. Innanzitutto, per come si è arrabbia nel difendere la migliore performance del suo allievo nel guanto di sfida tra Nicolò e Antonia, perso dal cantante. Poi, ovviamente, non possiamo non ammirare anche l’incredibile numero in cui si è buttata "ballando" e cantando durante la sfida prof che le è valsa addirittura una vittoria contro Lorella Cuccarini, conquistata con ironia e coraggio.

Maria De Filippi , voto: 5. Stasera, qualcosa ci ha un po’ stonato della conduzione di Maria De Filippi, Non ci è piaciuto molto, per esempio, il suo intervento su Chiara che se la prende troppo, secondo lei, perchè "non è successo niente", quando scivola a causa di un coriandolo mentre balla. Roba di un nano-secondo, tutti le dicono che può capitare e si è ripresa subito, ma la ragazza ci é rimasta comunque male. E a quel punto Maria De Filippi le fa presente che è esagerata, più tardi, tormenta Trigno nervosissimo all’idea di dover fare il ballottaggio contro Chiara e al momento in cui la ballerina lo raggiunge a rischio eliminazione, scherza con il ragazzo: "Te la sei tirata eh", ma lui non sembra molto disposto a sorridere in quel momento. Diciamo che, in generale, stasera ci è sembrato che la conduttrice andasse più spesso a scavare nelle emozioni dei ragazzi alla ricerca di una reazione, una lacrima, una battuta. In piccola parte ci sta e infatti viene fatto sempre, ma stasera ci è sembrato più insistente del solito, una piccolissima nota che ha reso un po’ stonata la conduzione della terza serata di Amici 24.

