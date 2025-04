Amici, pagelle: Amadeus meme vivente (7), Pettinelli vola dal cannone (7) Celentano furba ma sbaglia (5) Promossi e bocciati e top e flop del quarto appuntamento serale con il talent show del sabato guidato da Maria De Filippi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Spettacolo, esibizioni, ospiti, colpi di scena, polemiche e ben due esibizioni. Non mancano davvero le emozioni nella quarta puntata del serale di Amici 24, in onda sabato 19 aprile in prima serata su Canale 5.

I primi ad avere il boccino sono gli Zerbi – Celentano che sfidano il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ed è subito una manche importante perché si conclude con la prima eliminazione della serata. A vincere sono gli Zerbi-Cele, e sfidarsi per la salvezza sono i ragazzi del team Petti-Letti: Trigno, Nicolò e Francesca. La prima eliminata di questa sera è la ballerina, che però se ne va a testa alta e con in tasca due prestigiose proposte lavorative.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è la volta della sfida prof dove, ancora una volta, a stupire tutti e a portarsi a casa la vittoria è Anna Pettinelli che, alla fine di uno scatenato Can Can si fa, letteralmente, sparare da un cannone.

Subito dopo riparte la gara, ancora una volta si contrano gli Zerbi-Cele contro il team Pettinelli-Lettieri. Il primo duello è tra Trigno (accompagnato da Nicolò) e Antonia e vince la cantante. Secondo duello Nicolò contro Chiara e vince il cantante. Ultimo duello di questo round vede Jacopo Sol contro Nicolò. A vincere è Jacopo: Nicolò e Trigno sono dunque a rischio ballottaggio. Alla sfida finale finisce Trigno.

La terza e ultima sfida della serata vede lo scontro tra il team Zerbi-Celentano e quello di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Primo duello tra Alessia e Senza Cri e vince la ballerina. Subito dopo è il momento del Guanto di Sfida commercial hip hop, Daniele contro Francesco. A uscirne vincitore, dopo uno scontro polemico tra la maestra Celentano e Lo, è Daniele. Senza Cri e Francesco quindi devono sfidarsi per evitare il ballottaggio finale. A vedersela con Trigno è Senza Cri. La seconda eliminata di questa quarta puntata del serale di Amici 24 è Senza Cri. I Cucca-Lo rimangono quindi senza cantanti, così come le Petti-Letti sono rimaste senza ballerini.

Vediamo ora i nostri voti, promossi e bocciati, secondo noi, nelle pagelle della puntata del serale di Amici 24 di sabato 19 aprile 2025.

Amici, pagelle di sabato 19 aprile 2025

Francesca esce a testa alta, voto: 8. E’ la prima eliminata di questa quarte serata di Amici, ma vogliamo premiare Francesca perché se ne va a testa alta, dopo la sua migliore puntata. Se la cava bene con un guanto di sfida complicato che infatti finisce in pareggio, poi balla molto bene anche durante il ballottaggio con Trigno, e quando arriva il verdetto, Maria De Filippi le comunica che per lei sono pronte ben due proposte di lavoro molto prestigiose, una in Italia, una all’estero. Per concludere, prima di uscire dallo studio arrivano pure le belle parole di Jacopo.

Super Alessia, voto: 8. Super Alessia la chiama la sua maestra Alessandra Celentano che la schiera stasera, ben tre volte. Lei balla e tutti la seguono come ipnotizzati: chi sorridendo, chi accompagnando il ritmo della musica con le mani, che a bocca aperta, ma tutti invariabilmente rapiti. Dice Malgioglio: "Se ci fosse un temporale e Alessia ballasse uscirebbe il sole". Non sappiamo se effettivamente abbia anche il potere di influenzare il meteo, ma di certo Alessia è un’alunna molto sostenuta ma anche molto talentuosa e anche oggi la fa da padrona per tutta la serata.

Antonia magnetica, voto: 8. La ascoltiamo sempre troppo poco questa ragazza che, insieme a Nicolò e Jacopo è sicuramente la voce più bella di quest’anno. Alla vigilia del serale era considerata la favorita del girone Canto, ma proprio per questo vorremmo sentirla più spesso. Anche questa sera la sua è una delle esibizioni più belle. "Magnetica", la definisce Malgioglio, ed è proprio così.

Le facce di Amadeus, voto: 7. Ogni sabato le inquadrature su Amadeus sono uno show nello show. Le espressioni del conduttore sono esilaranti e vengono colte dalle telecamere ma anche rilanciate in tempo reale sui social, trasformate in meme e ricondivise. Stasera lo fa notare anche Maria De Filippi, quando parla Malgioglio: "Sai che quando parli tu, lui fa le facce", in realtà le fa sempre, sottolineando con le buffe espressioni ogni cosa accade sul palco. Tra l’entusiasmo del pubblico social.

Anna Pettinelli sparata da un cannone, voto: 7. Che le vogliamo dire a una che, per vincere una sfida prof, oltre a impegnarsi in uno scatenato can can al fianco della compagna d’avventura Deborah Lettieri, con ampia probabilità di sfigurare, anzi quasi certezza, per assicurare lo spettacolo nel gran finale, si fa sparare da un cannone? Vittoria meritata.

Lorella Cuccarini non è di aiuto a Senza Cri voto: 5. Senza Cri se ne va da drama queen, tra le lacrime, ma questa eliminazione chiude male un percorso che era iniziato molto bene, e invece nelle ultime tre serate, questa cantautrice si è un po’ persa, peccato. C’è da dire che questa sera non è sembrato molto d’aiuto l’intervento di Lorella Cuccarini, che conoscendo l’emotività della ragazza, pochi secondi prima dell’esibizione, le ha detto ammiccando "mi raccomando eh…" facendola tornare alla brusca discussione avuta in settimana in cui, in sostanza, le veniva rimproverato dalla sua insegnante che piange troppo. Fatto sta, che nel ballottaggio con Trigno, guardando ai due percorsi in questo serale, è sembrato inevitabile che la scelta su chi dovesse lasciare la scuola cadesse su Senza Cri.

Il guanto cattivissimo di Alessandra Celentano , voto: 5. Alessandra Celentano voleva prendersi un punto sicuro, e questo è comprensibile, fa parte del gioco. Ma il guanto di sfida che ha messo uno contro l’altro Daniele e Francesco a tema hip hop, in qualche modo è stato un boomerang per il suo ballerino. A fine esibizioni infatti, proprio lo sbilanciamento del guanto, tutto a favore di Daniele, fa sì che tutti i giudici, pur dando il punto al ballerino del team Zerbi-Cele, elogino Francesco che, con il sorriso ha accettato una sfida per lui complicato, mentre la bellissima performance di Daniele, nei commenti è stata pressochè ignorata o, quanto meno, data per scontata. Il punto è arrivato ovviamente, ma è stata una scelta furba per mettere in luce il talento di Daniele?

Potrebbe interessarti anche