Amici, Alessia 'travolta' dall'odio social e TrigNo a viso aperto con i compagni. Cos’è successo Nel daytime di oggi, 2 aprile, gli allievi hanno partecipato a una lezione sugli attacchi degli haters. E uno dei ragazzi si è reso vulnerabile davanti a tutti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nel daytime di oggi, 2 aprile, gli allievi di Amici 24 hanno avuto un incontro speciale sulla tematica dell’odio online. Hanno infatti parlato con l’esperta Rosy Russo, per capire come gestire nel modo migliore i feedback negativi che a volte arrivano dalla rete. E a intervenire, in particolare, sono stati Senza Cri e Alessia. Con quest’ultima che ha dovuto ‘metabolizzare’ una serie di commenti social legati al suo aspetto fisico. Mentre TrigNo, durante una votazione simbolica sul possibile vincitore di Amici, è sembrato vacillare davanti alle affermazioni di Jacopo Sol. Ecco tutti i dettagli.

Amici 24, l’incontro sull’odio social e le reazioni degli allievi

Nella scuola di Amici 24, in attesa del prossimo Serale, si è parlato oggi di un tema molto delicato. Quello dell’odio social, che è stato discusso davanti ai ragazzi da Rosy Russo, fondatrice dell’associazione "Parole O_Stili". La Russo ha spiegato agli allievi come fare a gestire al meglio commenti di haters e offese online. Suscitando un dibattito e risposte davvero interessanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Se tra le cose che ci dicono c’è anche qualcosa di vero, è bello ringraziare", ha sottolineato l’esperta. E Senza Cri ha poi condiviso il suo vissuto su questo tema: "Sono stata molto male, non avrei saputo come rispondere e non avrei risposto. Non sai come gestirla e quanta importanza dare".

Anche Antonia, a seguire, ci ha tenuto a dire la sua. "Ultimamente", ha esordito l’allieva, "sono diventata molto volgare e scurrile, le cose che ho vissuto negli ultimi anni mi hanno portato a questo. Prima ero un cucciolo di foca che cercava di aiutare tutti, la persona più altruista e dolce del mondo, adesso la maggior parte delle parole che escono dalla mia bocca sono brutte e mi dispiace. Voglio migliorare questa cosa".

La replica di Alessia ai commenti degli haters

È poi venuto il turno di Alessia, che ha parlato dopo l’intervento sul tema di Maria De Filippi stessa. La conduttrice, infatti, ci ha tenuto a dialogare direttamente con i ragazzi al termine dell’esperienza. E ha deciso di leggere alcuni commenti positivi e negativi scritti sui social, in questi mesi, e indirizzati a Senza Cri e Alessia. A quest’ultima, Maria ha spiegato che la maggior parte delle critiche online riguardava il suo aspetto fisico. Con commenti del tipo: "Brava ma troppo grossa", "Il fisico da ballerina è un’altra cosa", "Per ballare non ha il fisico adatto", "Non capisco perché è una campionessa mondiale".

Alessia però si è dimostrata matura. E ha risposto così agli attacchi: "È naturale rimanerci male, dobbiamo metabolizzare questa cosa. Amici ti espone tanto, però ti fa scoprire lati di te che non conoscevi. Prendi più consapevolezza di come sei fatto". Infine ha aggiunto che i commenti sul fisico la "colpiscono di più rispetto a quelli sulla tecnica". "È una mia debolezza", è stata la sua spiegazione, "quando uno decide di cambiare la sua fisicità, lo deve fare per sé stesso. Se mi colpisce, lo fa anche perché non mi sento al top".

Il confronto tra TrigNo e Jacopo Sol

Nel daytime di oggi c’è anche stato spazio per una votazione particolare, sul possibile vincitore di Amici. E siccome nel barattolo di TrigNo – dove venivano raccolti i voti – non è stata depositata alcuna pallina, l’allievo del talent ha espresso rammarico davanti ai compagni. "Penso di avere zero palline…ecco infatti", ha detto in tono sommesso, "penso che anche per il percorso di altri, io mi meriti meno di vincere questo programma e vincere la categoria".

Ma subito è intervenuto Jacopo Sol, che in sostanza ha smentito TrigNo provano a rassicurarlo: "Posso dire una cosa Maria? Nel caso fosse stato ‘chi potrebbe vincere anche per i tuoi gusti’, io ti avrei votato. E sentirti dire ‘secondo me non mi merito di potenzialmente vincere, secondo me è sbagliato. Più perché in queste due puntate hai dimostrato proprio una capacità di essere libero sul palco, che è una cosa veramente difficile…più di tutti, secondo me. Essere libero e proprio, essere proprio agio".

A questo punto TrigNo ha ringraziato il compagno, provando a cambiare ‘versione’ prima di chiudere il dibattito: "Mi dispiace ovviamente non aver palline però so quanto valgo, a prescindere da questo. E questo posto comunque mi ha dato anche tanta consapevolezza".

Potrebbe interessarti anche