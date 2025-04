Amici Serale, Anna Pettinelli scatenata e Amadeus le tira una frecciata: "Ballerini preoccupati" Un'incredibile ma guadagnata vittoria al ballottaggio del guantino d'oro nella terza puntata del serale: cosa è successo

Anche in questa terza puntata del serale di Amici 24 in onda in prima serata sabato 5 aprile su Canale 5 guidato da Maria De Filippi, non può mancare l’atteso momento della sfida tra prof. Una sfida che, questa settimana è speciale, in palio c’è un guantino al posto del classico guantone, e si tratta di una sorta di ballottaggio, tra le vincitrici dei primi due guanti di sfida tra prof delle scorse settimane, ovvero Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli batte Lorella Cuccarini: l’incredibile sfida prof

Il tema della sfida, scelto dal pubblico, è "Sud America". La prima ad esibirsi in uno spettacolare tango, avvolta in un abito rosso fuoco è Lorella Cuccarini che, ancora una volta si rivela una vera bomba sul palco. Quando finisce la coreografia, la showgirl dice: "Voglio ringraziare i ballerini che sono dei professionisti incredibili. Per ogni puntata devono imparare ed eseguire 30 coreografie, una cosa pazzesca". Subito dopo è la volta dell’incredibile esibizione di Anna Pettinelli, su un brano di Gloria Estefan.

La speaker del team Petti-Letti riesce a ripetere i fasti della già iconica esibizione nei panni di Lady Gaga, in più, questa sera alza ancora l’asticella, e oltre a "ballare", canta pure. Una roba incredibile, ovviamente molto diversa dall’esibizione di Lorella Cuccarini ma che non può non colpire, per la grande autoironia messa in campo da Anna Pettinelli. Il primo giudice a pronunciarsi sul suo spettacolo è Amadeus che dice, velenosamente: "Complimenti ai ballerini, una cosa è ballare con la Cuccarini, un’altra con te, che ti devono prendere, spostare, rivoltare", poi la stoccata finale: "Loro devono imparare 30 coreografie a puntata, ma quella che li preoccupa di più è la trentunesima con te" e a chiudere Amadeus dà il punto a Lorella Cuccarini, dopo essersi complimentato comunque per il coraggio di Pettinelli.

Un coraggio che invece viene pienamente premiato da Cristiano Malgioglio, che dice: "Non so se domani arriva qualche denuncia, però ci vuole tanto coraggio, ma come non farlo: io ti voto!". A regalarle una clamorosa vittoria, contro ogni pronostico, a questo ballottaggio è Elena D’Amario, che dice: "Tu Anna Pettinelli sei over the top. Grande coraggio, Lorella Cuccarini sei un’icona e un esempio per tutti noi, ma il mio voto va ad Anna Pettinelli!"

