Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo. Lui svela: "La maestra riceve fiori: c'è qualcuno nella sua vita" Intervista doppia di Silvia Toffanin alla premiata ditta Zerbi-Cele domenica 30 marzo. Le sorprese non mancano: Rudy svela una grande novità sulla prof di Amici.

In collegamento dallo studio di Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si raccontano a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 30 marzo, svelando lati inediti della loro lunga e profonda amicizia.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, parlano i prof di Amici

Ma prima, ci scappa anche un mezzo scoop. Rudy Zerbi infatti spiffera che la collega Celentano riceve omaggi floreali da un misterioso ammiratore. Dice il giudice di Amici: "Sono stato un latin lover nella mia gioventù ora ho smesso ed è il momento della maestra Celentano. Ultimamente arrivano dei fiori in camerino, io vado a leggere il bigliettino e lei lo nasconde". "E’ successo qualcosa allora Alessandra?" scatta subito Silvia Toffanin, che vuole sapere se, davvero, l’amore dopo tanto tempo, si stia facendo di nuovo strada l’amore nella vita di Alessandra Celentano, la risposta però, è sibillina. Dice infatti la maestra: "Allora guarda Silvia, se son rose fioriranno. Tu sai quanto io sia riservata, quindi lo dirò solo a te, in privé". "E’ una donna nuova, con una luce negli occhi, una nuova dolcezza".

Poi la maestra Celentano racconta come sta andando quest’anno l’avventura del serale di Amici 24: "Siamo molto carichi, io e Rudy abbiamo tanta voglia di far vedere i nostri ragazzi di cui siamo molto orgogliosi, perché ce li portiamo avanti dall’inizio dell’anno e io ci tengo a dirlo, perché vuol dire che abbiamo fatto le scelte giuste".

"Ti rivedi in qualcosa di questi ragazzi?" chiede la conduttrice. La risposta della maestra è: "Si sicuramente, li guardo nei momenti di down, ma se non ci fossero quei momenti, non ci si godrebbe le gioie in pieno".

Poi la conduttrice chiede a Rudy Zerbi come si definirebbe e la risposta del discografico è: "Io mi definisco un uomo fortunato che però alla fortuna aggiunge il lavoro, l’impegno e il piacere di vedere che qualcuno anche grazie agli insegnamenti va avanti, un po’ come con i figli"

Celentano "Noi abbiamo avuto tante soddisfazioni, Amici ha sfornato tanti talenti che lavorano nel mondo della danza e del canto. Tutti i ballerini che escono da Amici lavorano tutti e questo per noi è una cosa importante, perché i frutti del nostro lavoro si toccano per mano".

Rudy Zerbi racconta poi il suo passato di cantante e svela cosa c’entra con il suo essere prof esigente ad Amici: "Oggi dico tanti "per me é no", perché mi sto rifacendo, nella mia esperienza di cantante non ho mai avuto un sì. All’inizio non lo accetti e pensi che sia chi ti giudica che sbaglia, poi ho capito che non era quello il mio destino, però sono rimasto in quel campo anche se non sono riuscito a fare il cantante. Sono stato comunque felice perché sono riuscito a lavorare nel mondo che amo, quello della musica". Poi racconta: "Vivo con tre dei miei quattro figli a Roma, è bellissimo. Uno fa l’università, uno il liceo, l’altro le elementari, siamo una famiglia meravigliosa tutti insieme, tutti gli Zerbini con me più tutto lo zoo Zerbi: un labrador, un bassotto, un coniglio, due tartarughe".

Dice Alessandra Celentano: "Io ho sempre stimato molto Rudy come papà, si è sempre dedicato e sacrificato tanto e anche lui come me ha questo senso della famiglia e amiamo gli animali, su questo ci troviamo molto".

Rudy Zerbi conferma: "Con Alessandra ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e sono certo che saremo sempre amici per tutta la vita".

Celentano è d’accordo e aggiunge: "Vero, poi l’amicizia è importante, ti salva. Nei momenti fondamentali con lui la telefonata c’è, la chiacchierata c’è, il consiglio c’è". Addirittura la maestra Celentano dice di far fatica a trovare difetti in Rudy. Mentre a parti inverse Zerbi dice: "Al di là di quello che uno potrebbe pensare, nella sua vita privata non è mai abbastanza sicura della donna meravigliosa che sei. Devi credere più in se stessa, perché sei una donna fan-tas-ti-ca!".

