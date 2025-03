Amici 24: la sfida tra prof è super hot, Emanuel lo fa impazzire il web (e Lorella Cuccarini fa una confessione) Una performance super sexy durante la sfida della seconda puntata di Amici in cui arriva anche Francesca Tocca fa esplodere i commenti social

Seconda puntata del serale di Amci 24 sabato 29 marzo su Canale 5. E i momenti di spettacolo nel lungo sabato sera di Canale 5 con i talenti della Scuola guidata da Maria De Filippi sono tanti. Ma non sono solo gli allievi a catturare l’occhio e l’entusiasmo del pubblico. Come sempre infatti, anche in questo secondo appuntamento di prima serata arriva il momento molto atteso della sfida tra prof.

Amici: Emanuel Lo fa impazzire X (e Lorella Cuccarini)

Questa sera a salire sul palco sono Emanuel lo per i Cucca-Lo, Rudy Zerbi per gli Zerbi-Cele e sia Deborah Lettieri che Anna Pettinelli per la loro squadra. Una sfida che diventa immediatamente virale, perché? Il tema della sfida è piuttosto particolare, cioè "Peperoncino, il piccante che c’è in te". E infatti le performance virano sull’hot. Una in particolare, che fa letteralmente impazzire il web. Postata e ripostata in tutto il suo splendore. Stiamo parlando della prima esibizione, quella che vede protagonista Emanuel Lo. La performance del ballerino è introdotta da una clamorosa lettera della collega Lorella Cuccarini.

La showgirl scrive infatti esaltando le doti, non solo tecniche del ballerino dicendo che "con i suoi addominali scolpiti ha fatto impazzire donne e uomini" e aggiungendo "devo dire che anch’io, quando ho ballato con lui, mi perdoneranno Silvio e Giorgia…" Parole abbastanza clamorose, che d’altronde trovano conferma subito dopo, quando Emanuel Lo si esibisce in una coreografia in cui di "peperoncino" e "piccante" ce n’è in abbondanza, soprattutto sul finale quando, ad aggiungere benzina sul fuoco arriva anche l’esplosiva Francesca Tocca e soprattutto il ballerino mette in mostra tutta la sua statuaria perfezione rimanendo senza camicia, e facendo impazzire lo studio a iniziare da uno dei suoi alunni, Francesco, che scatta in una clamorosa standing ovation, mentre X esplode di commenti entusiasti.

Subito dopo l’atmosfera cambia completamente, perché, a mostrare il piccante che è in lui, tocca a Rudy Zerbi il quale, ovviamente, dopo cotanta performance non può che cambiare direzione e buttarla sull’ironia, anzi sull’autoironia.

Stessa arma che usano, subito dopo, le Petti-Letti che scendono insieme in pista nei panni di Ginger Spice e Baby Spice delle Spice Girls e, in particolare Anna Pettinelli, ancora una volta si rivela scatenata e molto spiritosa. Una cosa che, dopo l’incredibile, improbabile e quasi inguardabile Lady Gaga della scorsa puntata, sta facendo apprezzare parecchio dal pubblico social le performance della speaker-prof.

