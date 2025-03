Amici 24, pagelle: Alessandra Celentano sarcastica (8) affonda Deborah Lettieri (4), D'Amario brilla (7) Promossi e bocciati della seconda puntata del serale dello storico talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Nuovo sabato sera in compagnia dei talenti di Amci 2024. In prima serata secondo appuntamento serale con lo storico talent show di Canale 5.

Si parte con la prima sfida che vede la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I primi a salire sul palco sono Nicolò e Luk3 con la vittoria del primo. Poi a battersi sono SenzaCri e Raffaella. Poi è il momento del Guanto di Sfida lanciato da Anna Pettinelli, ovviamente indirizzato a Luk3 messo a confronto con TrigNo sul carisma. E qui non c’è gara. Alla fine della manche vince 2-1 la squadra Pettinelli-Lettieri. Vanno in sfida Luk3, Francesco e SenzaCri. Il primo a rientrare in gara è Francesco, mentre al ballottaggio finale finisce Luk3.

Poi è il momento della sfida tra prof a tema "Peperoncino: il piccante che c’è in te". Si battono Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Lettieri e Pettinelli insieme. A vincere è lo statuario Emanuel Lo che ricorre a tutto il suo scultoreo splendore.

Dopo la sfida tra prof riprende la gara e questa volta le Petti-Letti sfidano il team Zerbi-Celentano. Il primo duello è quello che vede TrigNo contro Antonia, poi Nicolò contro Chiara, e infine si battono Francesca contro Chiamamifaro. Ancora una volta vincono le Letti-Petti e si battono per salvarsi Alessia, Chiara e Chiamamifaro. A rientrare subito in partita è Alessia. A finire al ballottaggio invece, è Chiamamifaro.

Dopo l’intervento comico di Barbara Foria riprende la gara e, ancora una volta, la sfida vede il team Petti-Letti contro gli Zerbi-Cele. I primi a scendere in pista sono Jacopo Sol e Trigno, poi è la volta della sfida tra Alessia e Raffaella a tema passione ( e su questo guanto esplode lo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri),poi è la volta del duello tra Antonia e Nicolò. A vincere questa volta è il team Zerbi-Cele. In sfida per salvarsi dal ballottaggio con Luk3 e Chiamamifaro sono Nicolò, Trigno e Raffaella. A rientrare subito in gara è Nicolò, a finire al ballottaggio è Raffaella. Tra i tre a rischio eliminazione, la prima a salvarsi è Chiamamifaro, mentre Raffaella e Luk3 devono esibirsi di nuovo.

A dover lasciare la scuola di Amici è la ballerina di latino Raffaella.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci sono sembrate più discutibili di questa lunga serata con le pagelle di sabato 29 marzo del serale di Amici 24.

Amici 24, pagelle sabato 29 marzo 2025

Alessandra Celentano risponde a tono a Deborah Lettieri, voto: 8. Le due prof di ballo, alla seconda puntata del serale di Amici 24 sono già ai ferri corti. C’è da dire che la più aggressiva e competitiva, clamorosamente, anche stasera appare Deborah Lettieri, che però incassa tutto il sarcasmo della maestra Celentano al momento in cui si svolge il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia, lanciato in settimana da Lettieri con una lettera che faceva anche velato riferimento alle debolezze della ragazza e al centro di una tensione che non poteva non esplodere in puntata. Celentano sceglie l’arma dell’ironia e si scatena a mimare il contenuto della sfida arrivando a far ridere addirittura la sua avversaria. Chapeau.

Emanuel Lo fa impazzire il web, voto:8. Il momento più rilanciato dal web in questa seconda puntata serale di Amici 24 è quello dell’iconica performance di Emanuel Lo durante la sfida tra prof a tema "peperoncino". Per il resto della serata il prof praticamente sparisce, ma quello che fa in quei tre minuti scarsi riempie i feed social per il resto della serata.

Elena D’Amario, voto:7. Questa sera ci è piaciuta veramente tanto Elena D’Amario, sicuramente la giudice migliore, tra un Amadeus un po’ spento e un Cristiano Malgioglio che, al contrario, ha dato opinioni non sempre ben argomentate e a volte un po’ dispersivo, la ex professionista di Amici ha invece azzeccato tutto, pur trovandosi per tutte e tre le manche a dover assegnare il punto decisivo. E, a parte quelli, tutti gli altri li assegna accompagnandoli con parole gentili ma dirette nel chiarire cosa le è piaciuto e cosa, invece, secondo lei si può migliorare. Molto brava.

Trigno, voto:7. Poiché lo abbiamo spesso giudicato tra i meno incisivi nel percorso del pomeridiano, alla seconda puntata del serale è il caso di sottolineare che, come capitato già in passato, ci sono giovani cantanti, tra cui Trigno che nel serale, con tutto quello che comporta in termini di maggior impegno in presenza scenica e di accompagnamento del corpo di ballo ecc., trovano la loro dimensione. La voce rimane quella, ma la consapevolezza con cui questo ragazzo gestisce lo spazio scenico e comunica con il pubblico usando ogni arma a sua disposizione è notevole e gli va riconosciuto.

Cristiano Malgioglio vuole strafare, voto: 5. Cristiano Malgioglio entra nello studio di Amici stasera e dice a Maria De Filippi: "l’altra volta sono stato un po’ intimidito, stasera non lo sarò". Una premessa per una serata in cui in effetti è molto più partecipativo ma forse, al contrario di quanto successo sabato prossimo, esagera anche, e sotto una sorta di ansia da prestazione non sempre fa centro e soprattutto prova a interagire con i prof, prima cercando lo scontro con Anna Pettinelli poi con Alessandra Celentano ma senza, per fortuna, che le sue battute sarcastiche abbiano seguito e facciano perdere tempo in una serata con un bel ritmo sostenuto e che ha visto al centro le performance dei ragazzi. Insomma, tornando a Malgioglio, speriamo di vedere nella terza puntata un giusto mezzo tra la prima in cui è stato un po’ sottotono e questa seconda in cui ha debordato uscendo anche fuori strada.

Deborah Lettieri, voto: 4. "Bella serata. Chiediamo alla maestra Celentano se è una bella serata", Deborah Lettieri in questa fase serale di Amici 24 sta tirando fuori tutta la sua competitività al limite dell’aggressività. Le Petti-Letti sono le grandi vincitrici di questa puntata, e a un certo punto, dopo aver vinto la prima manche contro gli Zerbi-Celentano la prof di danza fa questa battuta un po’ gratuita che non fa che accendere la maestra nella successiva sfida quando, sul guanto che mette a confronto Alessia e Raffaella esplode la polemica. A fine serata Deborah Lettieri, con l’uscita di Raffaella si ritrova già senza ballerini.

